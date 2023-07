Chủ tịch quận 1, TP.HCM: Nhiều quán ở phố Bùi Viện sử dụng chất cấm

(VTC News) -

Tại phiên chất vấn ngày 11/7 của kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM, khóa X, các đại biểu đặt câu hỏi cho ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1, về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, môi trường và chất lượng sống của người dân.

Trong đó, tình trạng sử dụng chất kích thích tại phố đi bộ Bùi Viện, thực trạng xô bồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được các đại biểu mong muốn nhận được câu trả lời từ phía chính quyền quận.

Đại biểu Phạm Đăng Khoa chất vấn, quận 1 là nơi tập trung nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước, chính quyền địa phương quản lý ra sao để đảm bảo an ninh, an toàn. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng chất kích thích tại hàng, quán ở phố đi bộ Bùi Viện vẫn diễn ra, quận sẽ kiểm soát thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú nhìn nhận, phố đi bộ Nguyễn Huệ là trung tâm lớn của cả TP.HCM, nơi tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước và là bộ mặt của địa phương. Tuy nhiên, hình ảnh hàng rong buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tự phát vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và diện mạo của đô thị.

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh thông tin, quận 1 có nhiều điều kiện để phát triển, cơ sở hạ tầng khá đồng bộ. Quận 1 định hướng phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Thời gian qua, quận đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để triển khai các đề án du lịch nhưng không gây áp lực lên hạ tầng.

Về hoạt động tại khu vực phố Bùi Viện, đây là địa điểm vui chơi giải trí thu hút đông đảo người trẻ. UBND quận 1 đã giao phường Phạm Ngũ Lão đảm bảo an ninh trật tự, mở các đợt kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều địa điểm kinh doanh sử dụng chất cấm và một số hoạt động thu hút khách phản cảm. Thời gian tới, quận cũng sẽ chỉ đạo tiếp tục tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu vực này thành địa điểm vui chơi giải trí lành mạnh.

"Quận 1 đã giao phường Phạm Ngũ Lão quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn của phố Bùi Viện. Lực lượng Công an quận 1 thường xuyên mở các chiến dịch kiểm tra hoạt động của hàng quán, xử lý nghiêm các địa điểm kinh doanh sử dụng shisha, bóng cười và các hoạt động phản cảm thu hút du khách", Chủ tịch UBND quận 1 nói.

Về chỗ đậu xe trên địa bàn quận 1, ông Lê Đức Thanh cho biết, theo quy hoạch, quận 1 có 4 dự án bãi đậu xe ngầm tại các công viên Lê Văn Tám, sân bóng đá thuộc Công viên văn hóa Tao Đàn, sân khấu Trống Đồng và sân vận động Hoa Lư với sức chứa khoảng 6.300 xe ô tô và 4.000 xe máy.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có dự án nào được triển khai và chỉ đang dừng ở việc khai thác tạm thời diện tích hiện hữu nên chưa đáp ứng được nhu cầu hạ tầng tiện ích cho khu trung tâm.

