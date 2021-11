Chủ tịch phường ở Tây Ninh chết trong tư thế treo cổ

(VTC News) -

Ngày 25/11, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đỗ Văn K., Chủ tịch UBND phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Theo tin ban đầu, khoảng 13h20 cùng ngày, khi nhân viên đến phòng làm việc của ông Đỗ Văn K., Chủ tịch UBND phường An Tịnh thì phát hiện ông K. đang trong tư thế treo cổ.

Một số người tại UBND phường An Tịnh đã cắt dây, đưa ông K. vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông K. đã chết.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Trảng Bàng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.