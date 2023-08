Chủ tịch Phan Văn Mãi: Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp

(VTC News) -

Sáng 1/8, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế xã hội tháng 7, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8/2023.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu các sở, ngành báo cáo các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98/2023, trong đó nhấn mạnh công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi.

Phiên họp sẽ tập trung đánh giá trọng tâm kinh tế xã hội tháng 7; việc tuyển sinh lớp 10; vấn đề đầu tư công và trước mắt là sự chuẩn bị cho việc khai mạc lễ hội sông nước được kỳ vọng trở thành sự kiện xây dựng thương hiệu của TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu Thanh tra TP chuẩn bị nội dung để trao đổi về các thông tin có liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao...

Theo ông Mãi, vừa qua TP.HCM đã báo cáo Thủ tướng là cuối tháng 7 sẽ ban hành đề án xử lý khiếu nại ở Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và một số vụ việc nổi cộm. Đến quý III cơ bản phải dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện, cần tập trung các trường hợp khiếu kiện đông người, dai dẳng, phức tạp.

Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình tình tuyển sinh vào lớp 10, cần thiết có thể điều chỉnh để đảm bảo mục tiêu tuyển sinh, giải quyết nhu cầu về trường công của con em TP.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, TP.HCM đang trên đà tăng trưởng của quý II.

Cụ thể, bảy tháng đầu năm 2023, TP.HCM là một trong những địa phương có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 9,3%, trong bối cảnh cả nước giảm 1,4% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 2,4% (cả nước giảm 0,7%) so với cùng kỳ; tỉ lệ giải quyết việc làm tăng 0,12%, tỉ lệ tạo việc làm mới tăng 0,18% so với tháng trước.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế bởi tình hình thế giới, trong nước còn nhiều thách thức, diễn biến khó lường. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng thiếu đơn hàng, giá nguyên vật liệu tăng, hàng tồn kho là trở ngại lớn trong giai đoạn hiện nay.

Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, tỉ giá đồng ngoại tệ tương đối ổn định, góp phần nâng tỉ lệ dư nợ tín dụng đạt 6,6%, thị trường có dấu hiệu hấp thụ vốn…

Tuy nhiên, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP chỉ đạt 57,1% dự toán, thấp hơn 5,6% so với cả nước; tỉ lệ giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra (chỉ đạt 26,2%).

Về giải pháp nhiệm vụ tháng 8, TP sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đối với các dự án đến hết tháng 7 chưa giải ngân vốn do nguyên nhân chủ quan. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, Vành đai 4, Cao tốc Mộc Bài - TP.HCM.

Hoàng Thọ