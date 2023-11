Vui mừng gặp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, hai quân đội hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam -Campuchia.

Chủ tịch nước chúc mừng Đại tướng Tea Seiha được Đảng, Nhà nước, Quân đội Campuchia tin tưởng, giao trọng trách; bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia do Samdech Techo Hun Sen đứng đầu và sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục dành những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp; bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Đại tướng và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại tướng trên cương vị mới.

Đại tướng Tea Seiha thông báo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương; đồng thời nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Bộ Quốc phòng Campuchia. Nhân dịp này, Đại tướng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và giúp đỡ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Campuchia.

Đại tướng chia sẻ, trong Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ mới hiện nay có nhiều thành viên mới và các thành viên đều nỗ lực kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ trước đã tạo dựng, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tình đồng chí, anh em giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển hơn nữa.

Cảm ơn Đại tướng Tea Seiha đã chia sẻ chân thành về quan hệ hợp tác giữa Quân đội và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Campuchia, coi đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và hai quân đội hai nước đạt kết quả tích cực, thực chất, sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, thực sự là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hội đàm rất thành công giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, ủng hộ, tạo điều kiện để hợp tác giữa hai quân đội, hai Bộ Quốc phòng Việt Nam – Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai Bộ Quốc phòng tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin quốc phòng, chia sẻ về các vấn đề khu vực, quốc tế để hợp tác ngày càng tốt hơn.

Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã có, tiếp tục coi trọng hợp tác trong đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ.

Hai bên tiếp tục phối hợp để quản lý tốt biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; thúc đẩy đàm phán phân giới cắm mốc đường biên giới còn lại. Chủ tịch nước khuyến khích Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường giao lưu quân đội các địa phương, quân khu, quân đoàn, qua đó chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện và xây dựng quân đội mỗi nước.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, là cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác hai nước. Qua Đại tướng Tea Seiha, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Thủ tướng Hun Manet và các vị lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia, mong sớm được đón các nhà lãnh đạo Campuchia thăm Việt Nam.