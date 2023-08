Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Công an tỉnh An Giang

Báo cáo Chủ tịch nước tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Lâm Phước Nguyên, cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực an ninh quốc gia; trật tự an toàn xã hội; quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng Đảng…

Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 51,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 76,8%. Tổng số vụ bắt giữ liên quan đến vận chuyển, kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sản xuất hàng giả trên địa bàn tỉnh giảm 32,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lực lượng Công an nhân dân cả nước nói chung, lực lượng Công an tỉnh An Giang nói riêng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống.

Chủ tịch nước đánh giá, trải qua 78 năm qua, các thế hệ Công an nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tích cực, có hiệu quả trong bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ nhà nước, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ luôn dành cho lực lượng CAND tình cảm đặc biệt, niềm tin vững chắc, sự kỳ vọng lớn lao, mong muốn lực lượng CAND luôn tiếp nối truyền thống vẻ vang, hào hùng của các thế hệ đi trước, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh và Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, dù gặp nhiều nhiều khó khăn, nhưng lực lượng Công an nhân dân tỉnh An Giang đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phòng chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo “trong ấm, ngoài êm”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã tham mưu của Tỉnh ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới; làm tốt công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn, giữ vững trật tự an toàn xã hội; luôn gắn bó với nhân dân, phát động và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp hiệu quả với lực lượng bộ đội và ban ngành khác tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an tỉnh An Giang nói riêng, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND ngày càng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thực sự chiếm lĩnh được niềm tin và yêu thương của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân phải xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, thậm chí là hy sinh của mỗi cán bộ, chiến sĩ, để mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là người mang hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân, để người dân có niềm tin, có tình yêu và an tâm trao trọn sự bình yên của mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Với địa bàn biên giới có nhiều yếu tố tiềm ẩn đối với việc bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là các loại tội phạm buôn lậu, buôn bán người, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phản động chống phá Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước yêu cầu Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó là thực hiện tốt hơn nữa việc nắm địa bàn, cơ sở, qua đó phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng CAND và Công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung mạnh mẽ cho phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, đồng thời phối hợp với các cơ quan khác thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Bên cạnh đó cần tập trung tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn các hành vi phát tán tin giả, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh văn hóa tư tưởng, góp phần gìn giữ, bảo vệ một môi trường tư tưởng lành mạnh, đặc biệt là từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.