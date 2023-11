Chiều nay, 10/11, trong chương trình công tác tại Phú Yên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (2020 – 2025). Cùng dự có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Phú Yên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp từ tỉnh đến xã, phường, trong đó quan trọng nhất là năng lực cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, từ đó đưa Phú Yên phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động; Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được quan tâm đổi mới; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Triển khai kịp thời, hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Đến thời điểm này, Phú yên có 11 trong số 15 chỉ tiêu thực hiện tốt và có khả năng đạt Nghị quyết Đại hội đề ra; phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên có 3 trong số 15 chỉ tiêu khó đạt kế hoạch gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,5%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo và số bác sĩ/vạn dân.

Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đã có nhiều nỗ lực để đạt được các kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực, đưa Phú Yên trở mình tích cực, không gian phát triển mở rộng, có không khí của một khu vực đang phát triển, giàu tiềm năng và sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thời điểm hiện nay đã sắp hết năm thứ 3 của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chủ tịch nước lưu ý, thời gian còn lại không dài, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2024 kỷ niệm 35 năm tái lập tỉnh, tỉnh cần đánh giá diện mạo địa phương và đời sống người dân đã có sự đổi thay ra sao để nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, Phú Yên cần ưu tiên phát triển kinh tế xã hội dựa trên các lợi thế phát triển về con người cần cù, chịu khó, nỗ lực vươn lên; lợi thế về di tích lịch sử văn hóa, về du lịch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, tỉnh cần sớm hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án lớn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Phú Yên cũng cần tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó là chăm lo công tác bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, tháo gỡ khó khăn về thuốc và vật tư y tế; quan tâm đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy tốt giá trị văn hóa trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh phải nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp từ tỉnh đến xã, phường.

Theo Chủ tịch nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng chính là nâng cao năng lực cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương và đây là năng lực quan trọng nhất.

Bởi các nghị quyết của Đảng chung cho tầm toàn quốc nên phải cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình và yêu cầu của địa phương để nghị quyết đi vào cuộc sống. Cùng với đó là nâng cao năng lực dự báo và đánh giá tình hình; Nâng cao năng lực để xác định nhiệm vụ chính trị một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và những ưu tiên trong từng thời gian; Nâng cao năng lực của việc lãnh đạo tổ chức thực hiện; Nâng cao năng lực đảm đương vai trò là trung tâm đoàn kết, thống nhất cả hệ thống chính trị, động viên toàn dân đoàn kết một lòng để thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên tham dự buổi làm việc

Chủ tịch nước lưu ý Phú Yên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, qua đó tạo niềm tin cho nhân dân, niềm tin cho nhà đầu tư.

Cho biết vừa qua có tình trạng một số việc một số cán bộ còn né tránh, sợ trách nhiệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu cán bộ thực sự lo cho dân, làm việc vì dân thì trước một vấn đề khó cần thảo luận, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, giải quyết để không phải lo lắng, sợ trách nhiệm. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh quan tâm làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì buổi làm việc.

Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh quan tâm dự báo và nắm tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ và chất lượng của các đợt diễn tập. Tăng cường huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng lực lượng vũ trang mạnh về mọi mặt; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đảm bảo an ninh tôn giáo và dân tộc, qua đó tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

Đối với công tác nội chính, tư pháp, Chủ tịch nước yêu cầu Phú Yên tích cực triển khai Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; coi trọng để nâng cao chất lượng cán bộ trong các cơ quan có liên quan.