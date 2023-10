Toàn cảnh chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chiều ngày 18/10, tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch nước đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Chương trình Nghị sự chung của chúng ta (OCA) cũng như trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Tổng Thư ký cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên, đặc biệt là gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực.