Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung Bộ

Cùng dự lễ khánh thành còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám Đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cùng các lãnh đạo Đài TNVN, lãnh đạo các Sở ban ngành tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành Đài Phát sóng khu vực Nam Trung Bộ.

Thông tin về dự án tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, Đài Phát sóng Nam Trung Bộ là mảnh ghép quan trọng của hệ thống đài phát sóng phát thanh trọng điểm quốc gia, góp phần giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao.

Đài Phát sóng do Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam làm chủ đầu tư với số vốn 327 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào ngày 13/10/2020, phát sóng thử nghiệm ngày 1/9/2021 và phát sóng chính thức ngày 16/6/2023.

Đài có hệ thống máy phát thanh sóng trung (AM) công suất 400kW, tần số 1071kHz, có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, sẵn sàng chuyển sang phát thanh số theo tiêu chuẩn DRM phù hợp với xu thế phát triển của phát thanh trên thế giới. Đài phát sóng đi vào hoạt động sẽ phát sóng Kênh Thời sự (VOV1) và Kênh Phát thanh đối ngoại (VOV5).

Quá trình triển khai dự án, Đài Tiếng nói Việt Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 khiến gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị, đặc biệt là các thiết bị nhập khẩu; nhân lực trong nước và chuyên gia nước ngoài thiếu hụt do cách ly y tế. Tuy nhiên, với trách nhiệm, quyết tâm cao của các đơn vị tham gia, dự án đã hoàn thành với chất lượng cao.

Chủ tịch nước cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Đài Phát sóng khu vực Nam Trung Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam khánh thành Đài Phát sóng khu vực Nam Trung bộ đúng dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng, biểu dương Đài có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành dự án quan trọng này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đài phát thanh đối với sự nghiệp phát triển đất nước, là phương tiện thông tin nhanh nhất, rộng khắp nhất để truyền bá chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ; phản ánh kịp thời diễn biến tình hình trong nước và thế giới, là cầu nối giữa Trung ương và địa phương, giữa Chính phủ với Nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, đưa Tiếng nói Việt Nam phủ sóng vùng biển đảo phía Đông Nam Tổ quốc, những vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Nam Trung bộ.

Theo Chủ tịch nước, khu vực các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có số lượng tàu thuyền của ngư dân, cán bộ chiến sỹ và nhân dân sinh sống và làm việc trên vùng biển và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là rất lớn.

Đây là nơi xảy ra nhiều hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, cũng là nơi có nhiều sóng phát thanh của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và công cuộc đổi mới đất nước.

Vì vậy, việc phủ sóng Tiếng nói Việt Nam ở khu vực này góp phần mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, mang những thông tin rất quan trọng về kinh tế, xã hội, đặc biệt tin về thiên tai, bão lũ đến với ngư dân, những thông tin về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước.

“Nhân sự kiện này tôi giao nhiệm vụ cho Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thiết bị an toàn liên tục, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển Đông…”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành Đài Phát sóng khu vực Nam Trung Bộ ở Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ tuyên truyền, là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao, việc mở rộng và tăng cường diện phủ sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam là yêu cầu quan trọng.

“Kế từ nay, chất lượng phủ sóng phát thanh Tiếng nói Việt Nam tại khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực quần đảo Trường Sa được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Đài Phát sóng khu vực Nam Trung Bộ được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho bà con ngư dân, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa nghe rõ hơn, nét hơn và gần gũi hơn tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và những thông tin thiết thực nhất phục vụ cho cuộc sống, lao động và công tác hàng ngày”, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về dự án.

Đài Phát sóng khu vực Nam Trung Bộ đi vào hoạt động sẽ phát sóng hệ thời sự (VOV1) và hệ phát thanh đối ngoại (VOV5); phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm cung cấp thông tin chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội đến đông đảo thính giả tại khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, đồng bào và chiến sỹ hoạt động trên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Như Thừa