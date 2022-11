Chủ tịch nước gặp mặt người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang

Dự Lễ gặp mặt về phía tỉnh có ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Gia Long - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lý Thị Lan - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; một số ngành của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

Báo cáo thành tích với Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho biết thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh quốc phòng được giữ vững.

Tỉnh đang cố gắng, nỗ lực thực hiện các chương trình mục quốc gia, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ người uy tín vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cùng nhà nước, địa phương xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo trên địa bàn.

Đến nay, tỉnh đã vận động xóa được hơn 6.000 nhà tạm cho người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay để xóa đói giảm nghèo; phát động phong trào nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu… qua đó góp phần giảm nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, người uy tín cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hà Giang là tỉnh có vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi biên cương, địa đầu của Tổ quốc. Tỉnh có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với 19 dân tộc cùng sinh sống.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đồng bào các dân tộc Hà Giang luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm và đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Đồng bào Hà Giang cùng quân, dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng trong lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết 1.983 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều công lao đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã chủ động, sáng tạo, vượt khó đi lên và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh; chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh biên giới được bảo đảm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực, hiệu quả của người có uy tín trong xây dựng tỉnh Hà Giang nói riêng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Chủ tịch nước tặng quà cho các thành viên trong đoàn.

Để phát huy hơn nữa thành tích, vai trò của các hạt nhân nòng cốt là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành và địa phương, trong đó có tỉnh Hà Giang khắc phục những hạn chế, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người có uy tín nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước hiện nay. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách đã ban hành đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là chính sách phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn người có uy tín tiêu biểu tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, tiếp tục đồng hành cùng nhân dân cả nước phát huy truyền thống, sự kiên cường, bất khuất, tinh thần đoàn kết dân tộc trong phát triển đất nước.

Tiếp tục bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc; đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ, bởi lẽ, thông qua sự kết nối văn hóa, chúng ta sẽ dễ dàng được gần gũi, hiểu biết và yêu thương lẫn nhau, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước tặng quà cho người có uy tín.

Để phấn đấu “Sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá”, Chủ tịch nước đề nghị Hà Giang tiếp tục tìm kiếm mô hình và động lực tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế riêng có; cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; huy động các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng lõi; chú trọng chuyển đổi số, hướng dẫn cho bà con ứng dụng 4.0.

Nâng cao đời sống nhân dân và các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết những mâu thuẫn xã hội từ cơ sở. Vận động quần chúng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Tỉnh cần phải có những chính sách tốt về an sinh xã hội, thực hiện chính sách giảm nghèo, tăng cường đầu tư cho giáo dục, chăm sóc y tế, cung cấp phúc lợi cho người dân thật tốt; cần thiết kế những chính sách đặc thù, vừa mang tính trợ cấp, vừa hỗ trợ, vừa nâng đỡ, thúc đẩy tinh thần nỗ lực, tự lực vươn lên của người dân.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

Phát huy truyền thống cách mạng; với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lòng yêu nước nồng nàn, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; giành được nhiều thắng lợi to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu người có uy tín sẽ phát huy vai trò nòng cốt vận động đồng bào nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ tích cực góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp...