(VTC News) -

Hai vợ chồng giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào Buổi tối, vợ làm cơm xong nhắn tin cho chồng: "Co ve an com khong con cho?".

Nhắn tin thế này mà ông chồng không nổi điên mới lạ.

Chồng đọc tin nhắn xong tức quá nghĩ vợ chửi mình. Chờ hết việc về nhà, ông chồng mặt hầm hầm gọi vợ lên phòng hỏi:

- Cô nhắn tin gì cho tôi đấy hả?

Cô vợ ngơ ngác:

- Sao anh đã không trả lời còn nổi điên với em? Em hỏi anh "có về ăn cơm không còn chờ" chứ gì nữa.

-!!!