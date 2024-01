Chọn học trường nào mới theo đuổi được ngành An toàn thông tin?

(VTC News) -

Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, ngành An toàn thông tin được xem là ngành học hấp dẫn dành cho những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu về mạng, bảo vệ người dùng và ứng dụng mạng.

Ngành An toàn thông tin mang đến nhiều cơ hội việc làm. (Ảnh minh họa)

Nếu muốn theo đuổi ngành An toàn thông tin, thí sinh có thể tham khảo thông tin tuyển sinh và chất lượng đào tạo của một số trường dưới đây.

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã là một trong những cơ sở đào tạo ngành An toàn thông tin có chất lượng top đầu ở nước ta.

Năm 2023, nhà trường đào tạo 3 chuyên ngành chính liên quan đến ngành An toàn thông tin: An toàn hệ thống thông tin, Kỹ năng an toàn mạng, Công nghệ phần mềm an toàn. Với tổng chỉ tiêu xét tuyển là 270 chỉ tiêu.

Tại cơ sở Hà Nội, ngành học này lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 25,6 điểm (A00; A01; D90) và cơ sở ở TP.HCM là 25 điểm (A00; A01; D90).

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng 4 phương thức tuyển sinh ngành An toàn thông tin: Xét tuyển thẳng và ưu tiên; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học quốc gia Hà Nội, quốc gia TP.HCM và Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Năm 2023, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành An toàn thông tin lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 26,04 điểm (A00; A01). Trong khi đó, phương thức xét tuyển kết hợp lấy 27,43 điểm (A00; A01).

Nhà trường dự kiến mức học phí dành cho ngành học này dao động từ 24,5 - 27,8 triệu đồng/năm học.

Học viện An ninh Nhân dân

Năm 2023, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh ngành An toàn thông tin theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quý chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh nữ miền Bắc có mức điểm chuẩn cao nhất 21,93 điểm (A00; A01) và thấp nhất là thí sinh nam miền Nam với 17,61 điểm (A00; A01).

Tuy nhiên, Học viện An ninh Nhân dân yêu cầu thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển mới có thể đăng ký dự thi tại trường.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Năm 2023, trường Đại học Công nghệ TP.HCM lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn thông tin là 18 điểm (A00; A01; C01; D01). Trong khi đó, năm 2022 ngành học này lấy ngưỡng điểm trúng tuyển 20 điểm (A00; A01; C01; D01).

Ngoài phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, năm 2024, ngành học này còn xét tuyển theo 2 phương thức khác: Xét kết quả kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét học bạ bậc THPT.

Năm học 2023 - 2024, nhà trường quy định mức học phí đối với ngành An toàn thông tin dao động từ 580 - 795 nghìn đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM)

Năm 2023, tuyển sinh ngành An toàn thông tin với mức điểm chuẩn là 26,3 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn A00, A01, D01, D07. Trong khi đó, mức điểm chuẩn năm 2022 của ngành này cao hơn với 26,95 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn tương tự.

Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh ngành học này theo 2 phương thức khác: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Mức học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy là 33 triệu/năm học.

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn và học phí ngành An toàn thông tin ở một số trường đại học top đầu như: trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Đà Nẵng, Học viện Kỹ thuật Quân sự.