Chơi đâu, xem gì dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

Rộn ràng chương trình nghệ thuật

Kỳ nghỉ lễ 30/4 là thời điểm rạp phim nhộn nhịp đón tác phẩm mới. Nhiều nhà làm phim canh kỳ nghỉ dài ngày, tung phim ra rạp để đảm bảo doanh thu.

Dịp 30/4, Con Nhót mót chồng của Thu Trang - Tiến Luật đụng độ Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Chia sẻ với Tiền Phong, nhà sản xuất, diễn viên Thu Trang cho biết, không ngại ngần khi hai phim ra rạp cùng thời điểm, bởi nhu cầu giải trí của khán giả dịp nghỉ lễ rất lớn. Các nhà làm phim có thể cùng dắt tay nhau về đích, đạt doanh thu tốt.

Hai phim Việt sắp ra rạp hứa hẹn ăn khách. Con Nhót mót chồng về đề tài gia đình, tạo cảm giác dễ chịu nhờ kịch bản nhẹ nhàng, hài hước vừa đủ. Phim của Lý Hải nhiều tình tiết giật gân, chú trọng yếu tố hành động cho nên cũng là lựa chọn được khán giả cân nhắc khi ra rạp dịp nghỉ lễ. Một số phim nước ngoài đang có doanh thu khá ổn ở rạp Việt có thể kể đến: Anh em Super Mario, Đầu gấu đụng đầu đất, Khắc tinh của quỷ,…

Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam và 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thu hút sự quan tâm lớn. Tuần phim kéo dài từ 24-27/4 tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Tám tác phẩm tài liệu, điện ảnh như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Sống và kể lại, Còn lại với thời gian... có chủ đề văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, Triển lãm Đa dạng văn hoá Việt Nam 2023 mở cửa miễn phí đón du khách. Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc đến từ Cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 do UNESCO phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức. Ảnh trưng bày tập trung vào các chủ đề như phong cảnh của di sản và di tích, chuyển giao và kế thừa văn hóa qua các thế hệ, nghệ thuật và sáng tạo, sự hòa hợp của con người và thiên nhiên. Triển lãm kéo dài đến ngày 03/06/2023 tại phòng triển lãm nghệ thuật, phố đi bộ Pont de Long Biên, Hà Nội.

Phim Con Nhót mót chồng nhiều khả năng thắng lớn, ba ngày chiếu sớm đã thu 20 tỷ đồng.

Từ 28/4 đến ngày 20/5, VTV giới thiệu nhiều bộ phim tài liệu, phim truyện điện ảnh đoạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Đây cũng là những bộ phim được sản xuất ngay trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và những ngày đầu thống nhất đất nước như Hà Nội mừng Sài Gòn giải phóng, Sài Gòn vui chiến thắng, Niềm vui trọn vẹn, Thành phố lúc rạng đông, Tháng Năm những gương mặt, Mẹ vắng nhà, Truyện cổ tích cho tuổi 17, Xa và gần.

Phim tài liệu Sự trở về đặc biệt phát sóng 29-30/4 trên VTV kể về sự trở lại của cuốn sổ tay lưu lạc trên đất Mỹ 56 năm. Đây cũng là những hồi ức của những binh sĩ thuộc Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng khi quay trở lại chiến trường xưa.

Du lịch nội địa dịp lễ dự kiến quá tải như nhiều năm trước đó.

Chương trình Quân khu số 1 - Thách đấu là trò chơi truyền hình phiên bản mới từ Chúng tôi - Chiến sĩ khởi chiếu 10h ngày 29/4, trên kênh VTV3. Chương trình được thực hiện nhằm lan tỏa phẩm chất cao đẹp và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thông qua 80 trận đánh tiêu biểu và những câu chuyện về chiến sĩ và hoạt động của các đơn vị trong thời.

Bên cạnh 6 đội thi ở mùa trước, 6 đội thi mới gồm: Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, đội Binh chủng, đội Quân chủng, các đội thi bắt cặp đua tài vòng loại theo hình thức loại trực tiếp.

Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Khát vọng thống nhất, phát sóng trực tiếp trên kênh HN1- HN2 của Đài PT-TH Hà Nội. Chương trình diễn ra tại 4 điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử: Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) - Hầm Chỉ huy tác chiến T1 (Hà Nội) - Cầu Hiền Lương (Quảng Trị) - Trại Davis (TP Hồ Chí Minh). Chương trình tái hiện lại hành trình dặm dài đầy gian khổ đi tìm độc lập dân tộc, nêu bật khát vọng thống nhất, mong ước thiêng liêng của cả dân tộc trong suốt 21 năm, đặc biệt là giai đoạn 1973 - 1975.

Du lịch “bùng nổ”

Các chuyên gia nhận định du lịch sẽ “bùng nổ” vào dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch thậm chí dẫn đến tình trạng “quá tải”.

Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày phù hợp để thiết kế các tua du lịch cho gia đình, theo nhóm nhỏ. Theo khảo sát của Tiền Phong, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành lớn như Vietravel, Flamingo Redtours, Saigontourist... thông báo “cháy” tua dịp vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tua đi Đà Nẵng dịp 30/4-1/5 có giá từ 4,69 triệu đồng/người, Nha Trang từ 5,39 triệu đồng/người, Phú Quốc từ 5,99 triệu đồng/người, Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng từ 6,49 triệu đồng/người.

Các tua du lịch quốc tế cũng được chào bán với nhiều ưu đãi: Hành trình khám phá Seoul - Busan từ giá 23 triệu đồng/người, Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Tam Giang theo đường bộ từ 9 triệu đồng/người… Số lượng người đăng ký đi tua Mộc Châu, Sa Pa, Hà Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc… cũng tăng cao.

Chuyên gia du lịch và doanh nghiệp lữ hành nhận định, tua nước ngoài chiếm ưu thế. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, du khách cũng quan tâm các điểm đến như Ai Cập, Argentina...

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc công ty Vietluxtour nhận định, thị trường du lịch nội địa năm 2023 tăng nhẹ so với năm trước. Dịp lễ 30/4-1/5 giá tua tăng 5-10%. “Tua nước ngoài vào dịp lễ năm nay có mức giá không quá cao, thu hút được lượng khách khá lớn. Sau thời gian dài phòng, chống dịch COVID-19, năm 2022 Việt Nam chứng kiến du lịch trong nước ở bùng nổ và năm 2023 thị trường du lịch quốc tế sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn”, ông Nguyễn Ngọc An nói.

(Nguồn: Tiền Phong)