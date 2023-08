Choáng ngợp ‘siêu tàu’ lớn nhất thế giới đưa 4.000 du khách tới Việt Nam

Theo một số nguồn tin, hiện đã hết vé đặt trước để đi tàu Spectrum of the Seas tới Việt Nam trong năm nay. Do đó, khách hàng muốn trải nghiệm phải đợi đến năm 2024 mới có thể đặt mua. Đáng chú ý, bà Jessica RedFord, giám đốc đối ngoại tập đoàn Royal Caribbean xác nhận trong năm 2024, số lượng cảng tại Việt Nam mà tàu sẽ cập bến sẽ được nâng thành ba, thay vì hai như năm 2023.