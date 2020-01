Thủ tướng: Xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật ở Đồng Tâm

Sáng 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa, Thủ tướng đánh giá cao, khen ngợi và chúc mừng sự nỗ lực của các lực lượng Cảnh vệ.

Đề cập đến vụ việc ở Đồng Tâm vừa qua, Thủ tướng biểu dương sự hy sinh của ba chiến sĩ công an, là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và nêu rõ, cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, bước sang năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và đối với Việt Nam, là năm có nhiều sự kiện quan trọng, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Hơn lúc nào hết yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Nói về công tác cảnh vệ năm 2019, mặc dù bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cùng sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam, đặc biệt đã phối hợp với các lực lượng liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; Đại lễ Phật đản (Vesak 2019)…

Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay, Đảng, Nhà nước yêu cầu các mặt phải bảo đảm tốt hơn, trong đó có phòng, chống tội phạm.

Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh vệ cần làm tốt một số nội dung công tác.

Trước hết, cùng các đơn vị trong CAND, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, cơ quan trọng yếu, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an có các chủ trương, giải pháp về công tác cảnh vệ.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường biện pháp kỹ thuật bảo vệ, đặc biệt là ứng dụng tốt thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác cảnh vệ.

Bốn là, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất… vào cấp ủy khóa mới.

Sáu là, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.