Chiêu nâng giá thiết bị tại dự án của Tỉnh ủy Hòa Bình

Sau khi được Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giao thực hiện dự án, bị can Tiệp thông đồng với các doanh nghiệp để mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị, gây thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng.

Mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2015, bị can Đồng nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, trực tiếp chỉ đạo dự án xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tháng 2/2016, sau khi UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương và nguồn vốn đầu tư dự án, ông Đồng phân công ông Tiệp làm tổ trưởng tổ giúp việc dự án, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư kể từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện dự án tới nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Quá trình thực hiện, ông Tiệp liên hệ ông Trần Mạnh Cường (Chủ tịch Công ty PTC) và nhân viên để tìm kiếm đơn vị cung cấp thiết bị cho dự án. Sau khi ông Cường nhận lời, bị can Tiệp dự tính nâng giá thiết bị lên khoảng 30% để hưởng lợi.

Công an xác định do Công ty T&T (do ông Tiệp sở hữu) thời điểm đó chưa đủ năng lực và ông Tiệp muốn "tránh tiếng" là đơn vị cung cấp thiết bị cho dự án nên đã bàn bạc mượn pháp nhân Công ty P&T (do Đặng Việt Cường làm giám đốc) tham gia dự thầu và sắp xếp, đảm bảo để công ty này trúng thầu.

Sau đó, các bị can thống nhất cách thức cung cấp thiết bị để hưởng lợi từ dự án như sau: Công ty PTC ký hợp đồng bán 23 thiết bị theo giá thị trường cho Công ty T&T. Công ty T&T mua thêm 11 thiết bị khác và bán lại cho Công ty P&T. Công ty P&T sau đó nâng giá ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho chủ đầu tư là Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tháng 9/2016, sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá, Đỗ Hữu Tiệp đề xuất UBND tỉnh Hòa Bình xem xét, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án với giá trị tổng mức đầu tư là hơn 16,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thiết bị là 15,67 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các chi phí khác.

Tới năm 2018, bị can Tiệp tiếp tục được giao thực hiện dự án bổ sung 1 camera và các thiết bị hội nghị trực tuyến cho điểm trung tâm Tỉnh ủy Hòa Bình. Để hợp thức hồ sơ, thủ tục xin phê duyệt dự toán và đấu thầu, ông Tiệp tham mưu ông Đồng lựa chọn Công ty BTCVALUE thẩm định giá thiết bị bổ sung. Tháng 11/2018, bị can Tiệp ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công ty P&T, giá trúng thầu là hơn 779 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi thông đồng nhằm nâng giá thiết bị của nhóm bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là hơn 6,2 tỷ đồng. Trong đó, bị can Tiệp chiếm hưởng khoảng 3 tỷ đồng.

Vai trò của nguyên chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Kết luận điều tra thể hiện ông Tiệp vì vụ lợi nên sau khi được giao tham mưu thực hiện dự án đã nảy sinh ý định nâng giá thiết bị để chiếm hưởng giá trị chênh lệch từ hợp đồng. Bị can đã dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao để làm không đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án mà cụ thể là bàn bạc, thông đồng các bị can khác để mua bán lòng vòng nhằm nâng giá thiết bị.

Bên cạnh đó, ông Tiệp còn bố trí để công ty do bị can sắp xếp trúng thầu có báo giá thấp nhất trong 3 báo giá làm căn cứ xác định giá trị gói thầu, cung cấp tài liệu, danh mục thiết bị, bảng dự toán và báo giá cho doanh nghiệp thẩm định giá, không đảm bảo công bằng, minh bạch.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi phạm tội của bị can Tiệp được thực hiện xuyên suốt quá trình triển khai dự án, là yếu tố quyết định, nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng cho Nhà nước. Vì vậy, ông Tiệp có vai trò chủ mưu, chỉ huy thực hiện tội phạm trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả.

Đối với ông Đồng, cơ quan điều tra xác định bị can là người có quyền quyết định mọi công việc sau khi dự án được triển khai, là người chịu trách nhiệm cao nhất trong quá trình triển khai dự án. Việc nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình đồng ý cho công ty có quan hệ với ông Tiệp thực hiện dự án, đồng thời giao riêng người này tham mưu các bước thực hiện đã tạo điều kiện để bị can Tiệp bàn bạc, thông đồng, nâng giá thiết bị để chiếm hưởng khoảng 30% giá trị chênh lệch từ hợp đồng gói thầu. Theo cơ quan công an, ông Đồng vì vụ lợi nên đã không làm, làm không đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện dự án dẫn tới thiệt hại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Về tình tiết bị can Tiệp khai đã chi cho bị can Đồng 2,3 tỷ đồng từ khoản chênh lệch của gói thầu mua sắm, cơ quan điều tra đã cho 2 người đối chất. Tuy nhiên, do không thể làm sáng tỏ nên chưa đủ căn cứ để kết luận bị can Đồng đã nhận số tiền này.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Tiệp và Đồng đã lần lượt nộp khắc phục hậu quả số tiền là 3 tỷ và 385 triệu đồng. Các bị can còn lại cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả, tổng số tiền khắc phục hậu quả đã được tạm giữ là hơn 4 tỷ đồng.

