Chỉ vì ngại đi khám sớm, nhiều nam giới bị viêm niệu đạo mạn tính

(VTC News) -

Bệnh viêm niệu đạo đang có xu hướng gia tăng ở cả nam và nữ. Viêm niệu đạo thường phổ biến ở nam giới trong độ tuổi 20-30. Bệnh có thể do các nguyên nhân nhiễm khuẩn đường sinh dục do vệ sinh không sạch sẽ, bị nhiễm vi khuẩn, vi nấm. Còn một số nguyên nhân khác gây bệnh là quan hệ tình dục không an toàn, thường xuyên nhịn tiểu.

Theo Ths.BS Tạ Việt Cường - Phó Giám đốc Trung tâm khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản, BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, khi bị viêm niệu đạo thì khả năng nam giới bị viêm nhiễm đường sinh dục rất cao vì đặc điểm cấu tạo đường sinh dục của nam giới là đường niệu đạo và đường sinh dục đi chung với nhau.

“Quan hệ tình dục không sử dụng các biện pháp bảo vệ khiến cho nam giới dễ mắc các bệnh lây truyền từ bạn tình. Bệnh lậu, nhiễm vi khuẩn Chlamydia là những bệnh lý nam giới hay gặp nhất khi không chủ động dùng bao để bảo vệ bản thân khi quan hệ.

Những bệnh lây truyền này đều có thể là nguyên nhân khiến cho niệu đạo bị viêm nhiễm. Bị viêm niệu đạo cấp tính với các triệu rầm rộ như tiểu buốt, tiểu rắt thì thường được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thế, nhưng không phải tất cả các trường hợp viêm niệu đạo đều có các triệu chứng rầm rộ như nhiễm vi khuẩn Chlamydia” - Ths. BS Tạ Việt Cường cho biết.

Khi bệnh ở giai đoạn đầu, các triệu chứng không rõ ràng, chỉ hơi khó chịu chút thôi làm cho nam giới chủ quan, ngại đi khám. Có những anh chịu đi khám nhưng lại tìm đến phòng khám không được cấp phép dẫn đến tiền mất tật mang. Đó là lý do bệnh thường kéo dài, lây từ chồng sang vợ, nam sang nữ và ngược lại.

Bệnh viêm niệu đạo dễ trở thành mạn tính ở nam giới. (Ảnh minh họa)

“Về khả năng hồi phục, tùy vào mức độ viêm nhiễm và tác nhân gây bệnh. Đối với trường hợp viêm mãn tính thì khó hồi phục hơn. Hiện có một số tác nhân gây bệnh khó điều trị hơn, ví dụ như các bệnh lây truyền qua đường tình dục cấp tính như lậu, nhiễm vi khuẩn Chlamydia, giang mai, herpes thì đó là bệnh lý khó điều trị” - Ths.BS Tạ Việt Cường nnói.

Vì vậy, nam giới nếu có các dấu hiệu như tiểu nhiều, tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu có màu đục lẫn mủ hoặc máu, ngứa dương vật, đầu niệu đạo bị sưng đỏ, dương vật căng tức, đau ở bìu, tăng tiết dịch dương vật, chất dịch nhầy có màu trắng, hơi vàng và xanh thì nên đi khám ngay.

“Khi đi khám, nam giới cần làm 2 xét nghiệm: Thứ nhất phải xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu để kiểm tra hiện nay trong đường tiết niệu có nhiễm trùng gì không. Thứ hai là xét nghiệm tinh dịch đồ tức là trong đường ống dẫn tinh.

Trong xét nghiệm tinh dịch đồ có chỉ số gián tiếp để phát hiện tình trạng, đấy là bạch cầu. Nếu chỉ số bạch cầu cao hơn bình thường. Bình thường nó dưới 1 triệu, bây giờ nó trên 1 triệu thì đó là dấu hiệu của việc viêm nhiễm ở đường sinh dục và anh phải điều trị” - BS Tạ Việt Cường khuyến cáo.

Khi đã bị viêm nhiễm đường sinh dục thì nam giới nên kiêng quan hệ tình dục. Bởi nếu “ân ái” trong thời gian này có nghĩa nam giới đã đẩy vi khuẩn, virus đến cho bạn tình hoặc người vợ của mình. Các anh cũng nên nhớ đến khám và điều trị ở những cơ sở y tế có uy tín.

Để xác định người nam giới khỏi bệnh thì cũng phải làm 2 xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu và tinh dịch đồ, nếu kết luận là âm tính thì chắc chắn nam giới đã bình thường trở lại.

MAI HƯƠNG (VOV2)