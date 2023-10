Chỉ lương thưởng thôi là chưa đủ, người trẻ đang tìm gì trong công việc?

(VTC News) -

Dù không mới trên thế giới, nhưng “work from home" (làm việc tại nhà), “work from anywhere" (làm việc ở bất cứ đâu) hay “remote work" (làm việc từ xa) trở thành hình thức làm việc được Gen Z ưa chuộng và ưu tiên tìm kiếm.

Ngoài lương thưởng, nhiều bạn trẻ đang tìm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có những giây phút thư thái với chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Quỳnh Chi, 28 tuổi, hơn 1 năm trước nghỉ việc quản lý nhãn hàng lớn tại một doanh nghiệp có tiếng. Lý do không phải vì công việc mới đem lại một bước tiến cao hơn trong sự nghiệp mà đơn giản cô muốn tìm một môi trường thoải mái hơn thay cho những ngày dài vùi mình vào các cuộc họp chiến lược, phân tích thị trường, bán hàng kéo dài từ sáng tới khuya.

Công việc mới của Chi làm tư vấn chiến lược marketing cho các nhãn hàng mới ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. “Mình làm tư vấn 1 lúc cho nhiều nhãn hàng, nhiều doanh nghiệp chứ không “đóng đinh” tại 1 chỗ. Làm việc qua mail, họp qua zoom, “văn phòng” của mình có thể là bất cứ đâu, hoàn toàn thoải mái mà hiệu quả”, Quỳnh Chi nói.

Không muốn bị gò bó trong môi trường văn phòng, nhiều người trẻ muốn có sự linh hoạt về thời gian, địa điểm làm việc. Họ có thể vừa trao đổi, giải quyết công việc trong lúc ăn sáng, uống trà để giải tỏa căng thẳng mà vẫn đảm bảo hiệu suất công việc.

Làm việc theo hình thức “work from anywhere”, Chi có nhiều thời gian hơn cho bản thân, điều mà trước kia cô gần như không có. “Mình thích ra đường, đi đây đó để quan sát cuộc sống. Đôi lúc ngồi uống chai Trà Xanh Không Độ bên đường để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, các ý tưởng mới bỗng ùa về. Những chuyến đi như vậy giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm để đưa ra những ý tưởng thiết thực đưa nhãn hàng đến với người dùng”, Quỳnh Chi tâm sự.

Sau thời kỳ COVID-19, Mỹ Tiên (quận Tân Bình, TP.HCM) chọn con đường làm việc tại nhà, cô gái trẻ làm thiết kế cho biết: “Từ lúc work from home, mình tự hỏi tại sao trước giờ không chọn cách làm việc này mà cứ phải lao vào dòng người kẹt xe, chen chúc để bực bội mỗi sáng rồi chiều lại 'đội mưa' đi về mỗi ngày”.

Lựa chọn cho mình một không gian riêng, một món đồ uống yêu thích để tự do sáng tạo, đảm bảo deadline là điều mà nhiều người trẻ đang tìm kiếm hiện nay.

Tiên kể tiếp: “Làm việc ở nhà được tự do thoải mái, không phải lo lắng về trang phục hay cử chỉ, lời ăn tiếng nói, mệt thì có thể nằm nghỉ, miễn sao công việc bàn giao đúng deadline là được. Mình cũng thích ôm máy tính làm việc tại quán café, lê la tại các coworking space (không gian làm việc chung), vừa uống chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt cuộc sống, vừa lấy cảm hứng sáng tạo, rất thú vị”, cô gái trẻ bày tỏ.

Kết thúc một ngày làm việc qua Google Meet của mình, Khương Duy (sinh năm 1998), sinh sống tại Hà Nội ngồi thư thả uống chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt cuộc sống trong quán café mà anh yêu thích. Hè vừa qua, Duy được nhận vào làm trưởng nhóm Digital Marketing cho một agency truyền thông tại TP.HCM dù vẫn sống tại Hà Nội.

Chủ động trong công việc kèm theo sự linh hoạt gắn liền với sức khỏe tinh thần là những điều được Gen Z tìm kiếm nhiều nhất nơi làm việc hiện nay.

“Dù là bất cứ ngành nghề nào, điều quan trọng cuối cùng là khi làm việc là bạn có hoàn thành đúng deadline hay không, chứ không phải bạn có mặt hay làm đủ số giờ mỗi ngày, đừng biến mình thành zombie công sở”, đó là điều công ty của Duy luôn nhắc nhở nhân viên. Chính tư tưởng này là điều thu hút Duy gia nhập công ty dù không ở TP.HCM.

Yêu tự do đã ăn sâu vào suy nghĩ của Duy, khiến “có thể làm việc từ xa" trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu khi chọn việc làm của anh. Duy cho biết thêm: “Bởi đặc thù công việc của mình liên quan nhiều tới tính sáng tạo, nên việc ngồi trong 4 bức tường cả ngày không giúp gì cho việc nuôi dưỡng ý tưởng cả. Mình thích lang thang quán xá đây đó, gọi một chai nước yêu thích như Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt cuộc sống và bắt đầu một ngày làm việc mới đầy hứng khởi”, Duy nói.

Nhu cầu làm việc linh hoạt để có thời gian cho bản thân giải nhiệt cuộc sống, giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi ngày càng được Gen Z quan tâm và tìm kiếm nhiều hơn.

Với Gen Z, thế hệ thích khám phá, ưa mới lạ và đam mê thử thách bản thân, họ cho rằng, thời nay để làm ra làm chơi ra chơi không còn là chướng ngại. Thứ rèn luyện cho “tinh thần thép" và khả năng multitask (đa năng) của các bạn chính là sự kết hợp giữa điều “lạ" của không gian bên ngoài văn phòng vào sản phẩm để công việc trở nên đột phá hơn.

Một báo cáo mới đây cho thấy 69,8% nhân viên thuộc thế hệ Gen Z tại Việt Nam mong muốn được kết hợp giữa làm việc từ xa và tới văn phòng. Đó chính là thứ Gen Z đang tìm kiếm trong công việc để có thời gian cho bản thân giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống ngoài lương thưởng.