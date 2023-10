Chỉ đạo khẩn vụ 200 trẻ mầm non chưa đến lớp ở Bắc Giang

Ngày 4/5, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, huyện vừa ký quyết định về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 phòng học Trường Mầm non Mai Trung số 2 điểm trường (thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung) và bố trí phòng học, giáo viên để huy động học sinh tới trường.

Trường Mầm non Mai Trung số 2 (Ảnh: Đỗ Duy).

Theo vị lãnh đạo này, việc quan trọng là yêu cầu xã Mai Trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các bước để khởi công xây dựng công trình 2 phòng học Trường Mầm non Mai Trung số 2, hoàn thành trước ngày 30/10.

Trong thời gian đầu tư xây dựng 2 phòng học, huyện yêu cầu tiếp tục vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa trẻ đến trường; chỉ đạo điểm trường thôn Cẩm Trang sắp xếp cơ sở vật chất để có lớp học cho trẻ các độ tuổi.

Đồng thời, xem xét, bố trí nhà văn hóa của thôn Cẩm Trang để làm phòng học tạm thời cho trẻ trong thời gian xây dựng.

Đối với Phòng GD-ĐT huyện Hiệp Hòa, lãnh đạo huyện yêu cầu tiếp tục chỉ đạo Trường Mầm non Mai Trung số 2 rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất phòng học tại điểm trường thôn Cẩm Trang và điểm trường Mai Phong để trẻ đến học tập; bố trí cán bộ, giáo viên tại 2 điểm trường.

200 trẻ mầm non chưa đến trường tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Đỗ Duy).

Mấy tháng gần đây, 200 học sinh trường Mầm non Mai Trung số 2 điểm trường thôn Cẩm Trang vẫn chưa đến lớp. Phụ huynh phản đối việc đưa hơn 60 học sinh 5 tuổi đến điểm trường mầm non chính của xã Mai Trung được đặt tại thôn Mai Phong do quãng đường xa, đi lại vất vả, lo ngại chính quyền sẽ xóa điểm trường làng.

Ngoài ra, người dân cho rằng việc xây dựng thêm 6 lớp học mầm non tại thôn Mai Phong là không hợp lý, sai quy hoạch do địa phương này dân số ít, lượng học sinh chỉ bằng một nửa so với điểm trường thôn Cẩm Trang.