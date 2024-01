Cháy trạm biến áp đường dây 500 Kv tại Hoà Bình

(VTC News) -

Trả lời VTC News tối 17/1, ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình cho biết, thời điểm khoảng 19h30’ tối nay (17/1), trạm biến áp AT2 trạm 500 Kv thuộc Truyền tải điện quốc gia tại TP Hoà Bình đã xảy ra cháy nổ.

Trạm AT2 được nối với trạm 220Kv của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, do đó khi xảy ra cháy, các đầu thiết bị trạm tổng bị nhảy.

Trạm biến áp AT 2 Hoà Bình bị cháy tối 17/1. (Ảnh: M.N.)

Sau khi đám cháy xảy ra, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ngay lập tức đấu nối lại thiết bị và khắc phục lại sự cố, điện lưới Hoà Bình tiếp tục hoạt động bình thường sau ít phút. Theo ông Vương, máy biến áp sẽ được tách ra để xử lý và thay thế sau vụ việc.

PV VTC News đã liên hệ với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Tuy nhiên, đại diện đơn vị này cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể, sẽ xác minh và cung cấp thông tin cho báo chí vào thời gian sớm nhất.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Công an phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) cho biết, lúc 19h37 tại tổ 7, phường Tân Thịnh xảy ra vụ cháy máy biến áp AT2.B tại trạm 500KV. "Theo thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người, chưa thống kê được tài sản thiệt hại. Các đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy", lãnh đạo Công an phường Tân Thịnh thông tin.

Trạm biến áp 500 kV Hòa Bình khánh thành ngày 15/6/2023 do Công ty Truyền tải điện 1 phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện công trình thay thế máy biến áp AT2 500 kV-450 MVA pha C trạm biến áp 500 kV Hòa Bình, góp phần đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục.

Lực lượng cứu hoả kịp thời xử lý vụ cháy, không có thiệt hại về người. (Ảnh: M.N.)

Sau thời gian thi công khẩn trương, Hội đồng nghiệm thu công trình xác nhận đáp ứng đủ điều kiện để đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành.

Công trình đã đủ các thủ tục pháp lý và yêu cầu kỹ thuật để đóng điện. Các thiết bị thay thế của công trình thay pha C máy biến áp AT2 đã được thi công lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm và nghiệm thu đủ tiêu chuẩn vận hành và yêu cầu kỹ thuật.

Việc hoàn thành thay thế máy biến áp AT2 500 kV-450 MVA pha C trạm biến áp 500 kV Hòa Bình góp phần đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục; tăng cường độ tin cậy, phục hồi khả năng truyền tải linh hoạt; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải.