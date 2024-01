Xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội trong đêm

(VTC News) -

Sáng 17/1, Công an Hà Tĩnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nói trên.

Cháy lớn tại xưởng gỗ công nghiệp Lam Giang.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, lửa phát ra từ khu nhà xưởng của Công ty gỗ công nghiệp Lam Giang, đóng tại xã Thạch Long.

Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện đám cháy và ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Nhà xưởng được làm khung thép, quây tôn, một số điểm gắn kính, bên trong chứa nhiều gỗ ép các loại nên lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng nhiều xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Tuy nhiên, do xưởng gỗ tập kết rất nhiều gỗ nguyên liệu và các vật dụng dễ cháy, đặc biệt tường bao quanh được xây dựng kiên cố nên việc ứng cứu, dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Thạch Long cho biết, xưởng gỗ công nghiệp Lam Giang rộng khoảng hơn 300m2. Mặc dù các lực lượng, phương tiện đã nỗ lực dập lửa, nhưng đến sáng nay đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, nguyên nhân xảy ra cháy vẫn chưa xác định cụ thể.

Bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, song hàng tấn gỗ ép công nghiệp cháy rụi, thiệt hại vài tỷ đồng.

Trước đó, một kho xưởng tại hẻm số 83 thuộc khu phố 5 phường An Phú Đông đường quốc lộ 1A (quận 12, TP.HCM) cũng bốc cháy trong đêm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 15/1, người dân sống gần một kho xưởng tại địa chỉ hẻm số 83 thuộc khu phố 5 phường An Phú Đông đường quốc lộ 1A (quận 12, TP.HCM) phát hiện nhiều mùi khét. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện kho đang bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 12 đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do kho xưởng bị cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ phải kéo ống cấp nước dài hơn 400 mét, đồng thời mang bình dưỡng khí để tiếp cận đám cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được kiềm soát. Vụ cháy đã làm thiệt hại nhiều tài sản bên trong. Đến gần 22h, hiện trường vụ cháy cơ bản được dọn dẹp.