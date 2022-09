Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nạn nhân kể phút thoát thân khỏi 'tử thần'

(VTC News) -

Video: Nhân chứng kể thời khắc quán karaoke ở Bình Dương bốc cháy, 12 người thiệt mạng

Đến 11h ngày 7/9, đám cháy tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), khiến ít nhất 12 người chết cơ bản được khống chế. Nhiều người đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Một số nạn nhân cho biết, thời điểm quán karaoke bốc cháy dữ dội, nhiều người hô lên đừng nhảy xuống, đợi lính cứu hoả mang thang đến cứu.

Anh Đỗ Thanh Tú (nhân viên quán karaoke) cho hay, lúc hoả hoạn xảy ra, anh không thấy đường, chỉ biết chạy và không cứu được ai.

"Cháy từ dưới lên chứ không phải ở trên tầng. Ở trên cũng có 2 người phục vụ, một người nhảy ra được, còn tôi chạy lên sân thượng", anh Tú kể lại.

Nhiều nạn nhân được điều trị, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Anh Tú cho biết thêm, trong lúc chờ ban quản lý đem thang để xuống, khói đen mù mịt khiến anh rất khó thở nhưng vẫn cố đi đến từng phòng báo để mọi người cùng thoát.

Chị Như Quỳnh (nhân viên quán karaoke An Phú) cho hay, lúc đám cháy xảy ra, không ai vì sao cháy, mọi người chỉ chạy tán loạn.

"Lúc đó cũng đông, 6 người chạy ra và tôi ở hành lang. Tôi rất hoảng loạn, rất sợ, bởi khói nhiều lắm, thở không nổi. Tôi tưởng mình chết trong đó rồi, khi thoát ra được mừng lắm", chị Quỳnh nói.

Theo chị Quỳnh, trong lúc hoảng loạn, nhiều người la hét đừng nhảy xuống, đợi cứu hỏa mang thang tới cứu, nhưng vẫn có người nhảy xuống lầu.

"Sợ nhất là lúc lửa tới gần, lan can cầm nóng tay luôn, tới giờ tôi vẫn rất ám ảnh", chị Quỳnh kể lại.

Bà Phạm Thị Bích Phượng (sống tại chung cư Tecco Home) - cạnh quán karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, TP Thuận An, Bình Dương) cho hay, lúc đám cháy xảy ra, thấy khói bay lên, không nghe tiếng nổ. Khoảng một giờ sau đó có tiếng nổ lớn rồi khói bốc lên ngùn ngụt. Một thời gian ngắn sau, có cứu hoả và xe cứu thương đến hiện trường.

"Tôi ở chung cư sát bên nên chạy xuống lầu để coi tình hình ra sao. Người ta bắc thang từ quán qua biệt thự kế bên để cho người ở quán leo xuống. Cũng nhờ cái biệt thự kế bên mà cứu được mấy người", bà Phượng nói.

Bà Phạm Thị Bích Phượng kể lại khoảnh khắc lính cứu hỏa bắc thang cứu người với PV VTC News.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến ít nhất 12 người chết, một người nguy kịch và khoảng 10 người khác bị thương nhẹ, hiện sức khỏe ổn định.

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, đến 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế, khói không còn bốc lên.

Trưa 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết đã phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm nạn nhân vì có thể nhiều người đang mắc kẹt, chưa được tìm thấy. Các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương; tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người thân các nạn nhân tử vong.

Ông Minh khẳng định, sau khi điều tra, nếu phát hiện sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ xử lý nghiêm theo quy định, ai bao che sẽ bị xử lý nặng.

“Sau khi xử lý xong vụ cháy, các ngành, địa phương tổng rà soát, kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nói.

Ông Minh cũng xác nhận đã cập nhật được số người thương vong trong vụ cháy quán karaoke An Phương ở TP Thuận An. Thống kê ban đầu cho thấy 12 người chết, 2 người bị thương nặng, hơn 10 người được đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng đập tường để phun nước vào bên trong.

Diện tích sàn xây dựng quán karaoke An Phú rộng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400 m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, 66 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Sau gần một giờ, đám cháy đã được không chế. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu được 12 người.