Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, 5 người chết thương tâm

(VTC News) -

Ngày 21/4, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ cháy ở phường Kim Liên, quận Đống Đa khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Khoảng 1h13 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên. Trung tâm đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 1h18 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 nhà bà Đoàn Thị M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên).

Hiện trường vụ việc.

Tại khu vực cháy, ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H. đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ triển khai thang đưa 2 người xuống vị trí an toàn.

Tại tầng 2, công an phát hiện cháu Bùi Gia H., (con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

4 người khác tử vong tại hiện trường gồm: bà Đoàn Thị M. (SN 1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu của bà M.), anh Bùi Ngọc Khánh (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông L.).

Đến 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.