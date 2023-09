Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, một phụ nữ tử vong

(VTC News) -

Trưa 25/9, trả lời VTC News, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn lúc rạng sáng khiến nữ giúp việc tử vong.

“Vụ cháy xảy ra khoảng 2h20 ngày 25/9, Công an phường và bảo vệ dân phố, người dân sống trong khu vực dập tắt đám cháy. Không may, vụ cháy khiến một phụ nữ tử vong. Hiện tại, công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc”, ông Tuấn nói.

Trước đó, khoảng 2h20, ngày 25/9, người dân phát hiện ngôi nhà tại địa chỉ đường số 2, khu phố 3 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), bốc cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã điều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nạn nhân nữ được xác định tên N.T.C. (61 tuổi) là người giúp việc của chủ ngôi nhà. Diện tích căn nhà bị cháy khoảng 50m2.

Lực lượng chức năng cho biết, chủ căn nhà là ông N.T.T. Thời điểm xảy ra cháy, ông T. đã cùng vợ và con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn.