Cháy ngùn ngụt tại công ty giấy ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Tối 10/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, một vụ hoả hoạn vừa xảy ra tại Công ty giấy Anh Đức (Cụm Công nghiệp Phong Khê 2, TP Bắc Ninh).

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.

Hiện trường vụ cháy công ty giấy ở Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo đã điều động xe cứu hoả thuộc đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong cùng cảnh sát tới hiện trường.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND phường Phong Khê cho biết, đến gần 20h, đám cháy được khống chế. Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người. Thông tin ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 1.500m2.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra.