Chạy đua cuối năm, doanh số ô tô toàn thị trường tiếp tục tăng mạnh

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng 11 đạt 36.359 xe, bao gồm 28.755 xe du lịch, 7.122 xe thương mại và 482 xe chuyên dụng.

Kết quả này tăng 9% so với tháng 10/2020, tăng 22% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11/2020 giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 11, doanh số xe tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước.

Cụ thể, doanh số xe du lịch tăng 13%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 25% so với tháng trước.

Lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 23.509 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.850 xe, tăng 0,7% so với tháng trước.

Về thứ hạng thương hiệu (chưa tính VinFast) thì Huyndai (thuộc TC Motor) vượt Toyota, có doanh số xe bán ra đứng đầu thị trường với 11.023 xe (tăng 40,6%), Toyota 9.433 xe (tăng 27,1%), vị trí thứ 3 thuộc về Kia với 6.260 xe (tăng 18.0%) và Mazda với 4.269 xe (tăng 12,5%).