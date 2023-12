Cháy chợ lớn nhất huyện miền núi: Bí thư TT-Huế chỉ đạo nóng tại hiện trường

(VTC News) -

Ngày 4/12, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến huyện miền núi Nam Đông để kiểm tra hiện trường vụ cháy xảy ra tại chợ Khe Tre rạng sáng 3/12 - một khu chợ trung tâm và lớn nhất của huyện Nam Đông.

Kiểm tra tại hiện trường vụ cháy, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế chia sẻ những mất mát của bà con tiểu thương đồng thời yêu cầu huyện Nam Đông và các ngành liên quan tập trung nhân lực bảo vệ hiện trường, bảo đảm tuyệt đối không để người dân vào trong khu vực cháy; khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, ổn định tình hình.

Ông Lê Trường Lưu (áo xanh cộc tay) - Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ Khe Tre (huyện Nam Đông). (Ảnh: Công Tuấn)

Làm việc với các Sở, Ngành, lãnh đạo huyện Nam Đông về phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, ông Lê Trường Lưu yêu cầu các cấp uỷ, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương cần huy động lực lượng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho tiểu thương sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo quy định, cần huy động thêm các nguồn lực từ xã hội để hỗ trợ cho bà con tiểu thương. Nhanh chóng lập đoàn liên ngành rà soát, thống kê thiệt hại chính xác, công khai, minh bạch, từ đó tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy.

Các cơ quan tham mưu đề xuất các phương án giãn nợ, hỗ trợ lãi suất và một số chính sách, cơ chế hỗ trợ tiểu thương hợp lý. Địa phương, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí công trình tạm đảm bảo điều kiện để các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh.

Đối với phương án xây lại chợ mới, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế chỉ đạo UBND huyện Nam Đông phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành liên quan, nghiên cứu có phương án xây mới hợp lý với tinh thần sớm có chợ cho bà con tiểu thương có nơi kinh doanh buôn bán ổn định. Lưu ý địa phương cần có chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng sống bám ở ở chợ.

Ông Lê Trường Lưu động viên, thăm hỏi các tiểu thương bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy. (Ảnh: Công Tuấn)

Theo UBND huyện Nam Đông, vụ cháy làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng của 335 tiểu thương. Hiện huyện đang tiếp tục huy động các lực lượng tham gia tổng dọn hiện trường vụ cháy và hỗ trợ các hộ tiểu thương khắc phục hậu quả khi lực lượng công an bàn giao hiện trường. Chính quyền huyện cũng thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định tình hình tư tưởng sau thiệt hại lớn do hỏa hoạn.

Trước đó, như VTC News đưa tin, sáng sớm 3/12, một số tiểu thương hàng thịt đến chợ thì phát hiện vụ cháy và báo lên Ban Quản lý chợ Khe Tre rồi sau đó báo lên lực lượng chức năng để huy động nhân lực chữa cháy. Tuy nhiên, do đường xa, mưa to, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau lực lượng Cảnh sát PCCC&TKCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế mới tiếp cận được hiện trường.

Hơn 2.000m2 chợ Khe Tre bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ trong vài tiếng đồng hồ

Theo báo cáo sơ bộ của UBND huyện Nam Đông, đám cháy bùng phát khoảng 3h40. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động 9 xe chuyên dụng và 70 cán bộ, chiến sỹ chữa cháy. Lực lượng công an huyện, xã, công an bán chuyên trách và bảo vệ dân phố được huy động tham gia chữa cháy là 190 người.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng huy động lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức... và nhân dân tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hoá. Đến khoảng 7h30 cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Có 335 lô hàng hoá của các tiểu thương bị ngọn lửa thiêu rụi gây thiệt hại lớn về tài sản

Theo thống kê, tổng diện tích khu chợ Khe Tre bị thiêu rụi là 2.180m2. Trong đó, khu vực đình chính của chợ bị cháy 1.220m2; khu vực đình phụ bị cháy 960m2. Tổng số lô hàng hoá bị cháy là 335 lô. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

UBND huyện Nam Đông cho biết, hiện các lực lượng nghiệp vụ đang khám hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng huy động các lực lượng tham gia tổng dọn hiện trường vụ cháy sau khám nghiệm và hỗ trợ các tiểu thương khắc phục hậu quả vụ cháy, khi lực lượng chức năng bàn giao hiện trường.