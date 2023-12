Hơn 2.000m2 chợ lớn nhất huyện miền núi Thừa Thiên - Huế bị thiêu rụi

(VTC News) -

Sáng 3/12, theo thông tin PV VTC News có được, UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) vừa báo cáo gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tình hình sơ bộ thiệt hại vụ cháy chợ Khe Tre (huyện Nam Đông). Được biết, đây là khu chợ lớn nhất của huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

Chợ Khe Tre (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng.

Theo đó, đám cháy bùng phát khoảng 3h40. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động 9 xe chuyên dụng và 70 cán bộ, chiến sỹ chữa cháy. Lực lượng công an huyện, xã, công an bán chuyên trách và bảo vệ dân phố được huy động tham gia chữa cháy là 190 người.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng huy động lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức... và nhân dân tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hoá. Đến khoảng 7h30 cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thống kê, tổng diện tích khu chợ Khe Tre bị thiêu rụi là 2.180m2. Trong đó, khu vực đình chính của chợ bị cháy 1.220m2; khu vực đình phụ bị cháy 960m2. Tổng số lô hàng hoá bị cháy là 335 lô. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngọn lửa bốc cáo sau đó lan rộng thiêu rụi hơn 2.000m2 chợ Khe Tre với hơn 330 gian hàng hoá của tiểu thương.

UBND huyện Nam Đông cho biết, hiện các lực lượng nghiệp vụ đang khám hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng huy động các lực lượng tham gia tổng dọn hiện trường vụ cháy sau khám nghiệm và hỗ trợ các tiểu thương khắc phục hậu quả vụ cháy, khi lực lượng chức năng bàn giao hiện trường.

Chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại của các hộ tiểu thương và tuyên truyền, vận động họ vượt qua khó khăn, ổn định tình hình tư tưởng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản được dự báo là khá lớn.

Trước đó, ông Phan Quý Phương và Hoàng Hải Minh cùng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp có mặt hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khống chế, khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Khe Tre.

Đến 7h30 ngày 3/12 đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Được biết, sáng sớm cùng ngày, một số tiểu thương hàng thịt đến chợ thì phát hiện vụ cháy và báo lên Ban Quản lý chợ Khe Tre rồi sau đó báo lên lực lượng chức năng để huy động nhân lực chữa cháy.

Tuy nhiên, do đường xa, mưa to, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau lực lượng Cảnh sát PCCC&TKCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế mới tiếp cận được hiện trường.