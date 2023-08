Cháu bé 6 tuổi đuối nước, Đà Nẵng tổng kiểm tra các khu du lịch ở suối Lương

(VTC News) -

Ngày 18/8, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng kiểm tra, rà soát pháp lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực suối Lương sau sự việc một trẻ bị đuối nước tại đây.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu yêu cầu UBND phường Hòa Hiệp Bắc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát pháp lý đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ du lịch tại khu vực Suối Lương, xử lý các trường hợp không đảm bảo điều kiện hoạt động dịch vụ du lịch tại khu vực này và báo cáo kết quả về UBND quận trước ngày 25/8.

Khu du lịch Thời Nay, nơi xảy ra tai nạn đuối nước.

UBND quận Liên Chiểu giao công an quận chủ trì, phối hợp với UBND phường, Công an phường Hòa Hiệp Bắc và các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm soát công tác an ninh trật tự, các hoạt động lưu trú tại khu vực này.

Đồng thời, UBND quận đề nghị Hạt Kiểm lâm quận chủ trì, phối hợp với UBND phường và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các hoạt động du lịch dã ngoại trái phép vào rừng tại khu vực suối Lương.

Cạnh đó, lãnh đạo quận Liên Chiểu giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận chủ trì, phối hợp với UBND phường Hòa Hiệp Bắc và các đơn vị có liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc dựng lều, lán tạm, cơi nới làm thay đổi hiện trạng tại khu vực suối Lương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có, báo cáo UBND quận.

Trước đó, UBND phường Hòa Hiệp Bắc có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh điểm du lịch Thời Nay, khu vực suối Lương. Lý do tạm dừng việc hoạt động kinh doanh vì không đảm bảo an toàn, để xảy ra tình trạng đuối nước ngày 13/8.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 13/8, Công an phường Hòa Hiệp Bắc nhận tin báo có em nhỏ tử vong tại Khu du lịch Thời Nay.

Tại khu vực suối Lương, hiện có hàng chục điểm du lịch sinh thái.

Qua xác minh, khoảng 9h cùng ngày, em T.L. (6 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng họ hàng gồm 10 người lớn (không có cha mẹ đi cùng) đến Khu du lịch Thời Nay để ăn uống, tắm suối.

Trong lúc gia đình ngồi ăn uống tại sạp số 7 của khu du lịch, em T.L. cùng một số trẻ nhỏ khác mặc áo phao xuống tắm.

Đến trưa, L. lên ăn cùng mọi người nên cởi bỏ áo phao. Khoảng 14h cùng ngày, gia đình phát hiện T.L. có dấu hiện đuối nước nên đưa lên bờ sơ cứu.

Lúc sơ cứu, L. vẫn nôn ra nước và thức ăn nhưng có biểu hiện tím tái, hơi thở yếu. Khi chủ cơ sở kinh doanh và gia đình đưa cháu L. ra đến xe cấp cứu thì các bác sĩ xác định không còn mạch và cháu tử vong trên đường đến bệnh viện.