Chân tay lạnh là dấu hiệu bệnh gì?

Nếu tay, chân luôn lạnh dù đã đeo gang và xỏ tất, bạn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn vì đây là điều cảnh báo sức khỏe đang có vấn đề.

Tay, chân luôn lạnh hơn người khác là dấu hiệu cảnh báo của bệnh tật.

Mạch máu kém lưu thông

Tay, chân lạnh là hiện tượng phổ biến khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, kéo theo nhiệt độ cơ thể giảm. Nhưng nếu bạn ủ ấm cơ thể đã lâu mà tay chân vẫn không ấm lên mấy thì rất đáng lo ngại.

Tay chân lạnh có thể là dấu hiệu của thấp khớp, xơ cứng bì, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, tuyến giáp kém hoạt động hoặc phổ biến nhất là Hội chứng Raynaud (mạch bàn tay, chân bị co thắt khi gặp lạnh hoặc stress).

Các mạch máu co lại khi trời lạnh là phản ứng bình thường để cơ thể duy trì nhiệt độ và bảo vệ các cơ quan. Tuy nhiên, ở những người mắc hội chứng Raynaud, các động mạch luôn co thắt đột ngột. Tình trạng này thường xảy ra ở ngón tay, ngón chân và đôi khi là ở tai, mũi hay núm vú... khiến những bộ phận này biến đổi màu sắc và cảm giác. Móng tay, chân có thể chuyển sang màu trắng xanh (do động mạch bị đóng lại), sau đó có màu xanh lam hoặc tím rồi chuyển sang màu hồng, đỏ khi cơ thể ấm lên hoàn toàn (mạch máu giãn ra, máu lưu thông tốt hơn). May mắn là sự chuyển sắc đột ngột này không hại sức khỏe. Tuy nhiên ở một vài trường hợp, hội chứng Raynaud có thể kết hợp với các vết loét nhỏ ở ngón tay hoặc ngón chân và rất khó chữa lành.

Nếu bị lạnh tay chân thường xuyên kèm theo các triệu chứng sau, bạn hãy đi khám bệnh càng sớm, càng tốt:

Dày hoặc căng da

Vết loét hoặc vết nứt trên đầu ngón tay hoặc ngón chân

Mệt mỏi

Cân nặng thay đổi liên tục

Sốt

Đau khớp

Phát ban

Bệnh xơ vữa động mạch chi

Bệnh xơ vữa động mạch ở các chi, hay bệnh động mạch ngoại vi, thường gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên, có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc hút thuốc. Bệnh nhân bị hẹp, tắc, phình một hay nhiều đoạn động mạch. Bệnh gây ra các triệu chứng như thiếu máu tại chi hoặc cơ quan. Các triệu chứng báo hiệu bệnh xơ vữa động mạch các chi gồm:

Tay, chân lạnh

Chuột rút, nặng hơn hoặc đau khi đi bộ

Rụng tóc

Màu sắc của móng tay và chân thường thay đổi

Đau nhức ở bàn chân hoặc ngón chân

Những cơn chuột rút tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe.

Nếu tự dưng bạn bị đau thắt trong 20 giây, cơn đau qua đi rất nhanh chóng và không trở lại, bạn có thể sẽ không để tâm đến nó. Nếu bạn bị đau tay, chân hoặc bất cứ nơi nào trên cơ thể cũng trong 20 giây nhưng tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần, cơ thể bạn đang cầu cứu. Hãy đến gặp bác sĩ, đừng chần chờ để không phải hối tiếc. Để tránh các bệnh liên quan đến triệu chứng tay chân lạnh, bạn nên: