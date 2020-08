Chân dung 'nữ quái' thuê sát thủ giết người giá 300 triệu

Nhắc đến Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi), người bị Công an Hà Nội phát thông báo truy tìm do liên quan đến một vụ án, một cán bộ tổ dân phố số 11, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, nói cô ta là người có nhiều điều tiếng ở địa bàn.

"Hương học hết cấp 3 rồi ăn chơi lêu lổng. Sau một thời gian, người phụ nữ này gia nhập hội 'dân xã hội', chuyên đòi nợ thuê, chém mướn", cán bộ tổ dân phố nói.

Cũng theo người này, bố mẹ Hương đã mất từ lâu. Bị can sống cùng vài người chị nhưng thường xuyên bỏ đi nơi khác ở. Khoảng 3 năm nay, cô ta rất ít về nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ám sát. (Ảnh: Hải Nam)

Theo công an, Hương và người đàn ông 38 tuổi ở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) có mâu thuẫn cá nhân. Vì vậy, Hương đã thuê Phạm Tuấn Hải (35 tuổi, ở quận Hồng Bàng) và Tô Thanh Hiệp (32 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) giết đối thủ với giá 300 triệu đồng.

Tối 11/1, Hải và Hiệp phát hiện "mục tiêu" trước cổng Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Hai sát thủ đã dùng súng bắn 4 phát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau 4 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hải và Hiệp.

Theo ghi nhận của Zing, nơi xảy ra vụ việc là khu vực chuyên buôn bán quần áo. Thời điểm nạn nhân bị ám sát, rất ít người chứng kiến.

"Khi đó gần Tết Nguyên đán nên các cửa hàng đều đóng cửa trước 16h nên rất vắng người", chủ một cửa hàng cạnh hiện trường nói.

Còn anh H. (bán nước cạnh Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp) kể: "Tôi nghe thấy 3 tiếng súng, nhưng người bị bắn chỉ bị trúng một viên. Sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu luôn".

Một lãnh đạo xã Ninh Hiệp thông tin, sau vụ việc, nạn nhân đã ổn định sức khỏe.

Theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết chủ mưu thuê giết người (Hương) và người được thuê thực hiện (Hải và Hiệp) đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự chung về tội danh Giết người theo quy định tại điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Giết người thuê và thuê giết người đều là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hình phạt tối đa mà Hương, Hải và Hiệp có thể phải đối diện là tử hình", luật sư Cường nói.

Trong trường hợp bị can Hương đang bỏ trốn và bị truy nã, luật sư Đặng Văn Cường cho biết cơ quan tố tụng vẫn có đủ căn cứ để truy tố, buộc tội Hải và Hiệp.

"Trong một vụ án có đồng phạm, nếu kết thúc điều tra mà nghi phạm vẫn bỏ trốn thì cơ quan điều tra sẽ tách vụ án, khi nào bắt được xử lý sau. Còn với những nghi phạm đã có đủ căn cứ thì sẽ đưa ra truy tố, xét xử trước”, luật sư nói.

Với vụ việc trên, luật sư Cường cho rằng cơ quan tố tụng vẫn có thể truy tố, xét xử Hải và Hiệp dựa vào những tài liệu chứng cứ buộc tội đủ thuyết phục của cơ quan điều tra.

Nhận định về quá trình gây án của 2 sát thủ đã bị bắt, vị luật sư của Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng đây là hành vi táo tợn, manh động, côn đồ, coi thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật.

“Việc 2 thanh niên nhận 300 triệu đồng từ Hương để thực hiện hành vi giết người, thể hiện sự suy đồi, tha hóa đạo đức. Chỉ vì đồng tiền mà họ bất chấp tất cả để tước đoạt mạng sống của người khác”, luật sư Cường nêu quan điểm.

Ông Cường nhấn mạnh cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi của Hương trong việc thuê người để ám sát đối thủ.

4 ngày sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai sát thủ. Đến ngày 7/2, Công an huyện Gia Lâm ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Trần Thị Xuân Hương về tội Giết người. Trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm quyết định truy nã bị can Hương.

Người dân nếu phát hiện Trần Thị Xuân Hương có thể báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm qua số điện thoại: 0936.366.246, hoặc tổng đài 113.