Sau khi giết người yêu, nghi phạm tự sát trong nhà hoang

Chiều 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin chị V.A (SN 1979, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) bị sát hại, công an vào cuộc điều tra và xác định kẻ gây án là Phan Công Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Sau 2 ngày truy bắt, đến 13h15 hôm nay, công an phát hiện Phan Công Cương thắt cổ tự tử bằng dây dù tại một ngôi nhà hoang ở khu vực biển Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Được biết, Cương từng có 2 vợ và 3 người con. Sau khi sát hại người tình, Cương đến nhà 2 người vợ cũ để thăm con rồi bỏ trốn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 27/7, chị V.A (SN 1979, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) lái xe máy ở khu vực gần chợ Cửa Bắc (phường Hưng Bình, TP Vinh) thì bị Cương đi xe máy đuổi theo.

Sau đó, cả hai dừng lại nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Cương rút dao đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Cương phóng xe máy BKS 37K1 - 915.93 bỏ trốn.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an TP Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, truy bắt hung thủ.