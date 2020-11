Chân dung nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông tốt nghiệp đại học ở Cuba.

Từ những năm 1990, thơ Việt Nam đương đại bắt đầu có sự chuyển đổi lớn về mặt thi pháp. Nhiều người nhận định Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ đầu tiên, bằng nỗ lực vượt bậc và tài năng xuất sắc của mình, xác lập được một giọng điệu mới trong thơ Việt.

Không chỉ tiên phong trong trào lưu thơ hiện đại, Nguyễn Quang Thiều còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc. Ngoài ra, ông còn viết báo, viết kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh, dịch thuật, phê bình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Thơ và truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều được in thành sách, giới thiệu trên các tạp chí và báo ở nhiều nước như Mỹ, Pháp, Nga, Australia, Ireland, Nhật, Hàn Quốc, Venezuela, Colombia, Na Uy, Thuỵ Điển, Malaysia, Thái Lan.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng nhận hơn 20 giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, trong đó có giải của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Sự mất ngủ của lửa (1993). Năm 2018, ông là tác giả Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng Văn học quốc tế Hàn Quốc Chang Won.

Ông cũng nhận được giải thưởng Final cho tập thơ The Women Carry River Water của The National Literary Translators Association of America năm 1998.

Tác phẩm “Những người đàn bà gánh nước sông” của Nguyễn Quang Thiều.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực văn học, Nguyễn Quang Thiều còn là họa sĩ. Ông từng cho biết: "Tranh của tôi là những bài thơ được trình bày lại bằng ngôn ngữ hội họa với những màu sắc, đường nét, hình khối mặc dù có thể còn chập choạng, liêu xiêu…”

Đến nay, Nguyễn Quang Thiều đã có trong tay hơn 200 họa phẩm bằng sơn dầu và các chất liệu khác.