'Như chưa hề có cuộc chia ly' trở lại nhưng không còn phát trực tiếp trên VTV

Theo cựu Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, tiền lương của ông trước thuế là 407 triệu đồng/tháng, song số tiền này "không là gì" so với công sức ông bỏ ra.

Mưa lớn kéo dài kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ, một số xã ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị ngập sâu trong nước, người dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Vẻ mặt nhăn nhó, dáng người co rúm và nhất là biểu cảm "sốc toàn tập" của các em bé khi ăn đồ chua khiến người xem clip khó nhịn cười.

Giá vàng thế giới hôm nay 30/10 tiếp tục giảm mạnh do USD tăng giá và những lo ngại về sự gia tăng đột biến của COVID-19.

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C.