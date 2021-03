Chân dung Dương 'đẹp trai' - kẻ côn đồ cầm đầu vụ 'chôn sống' thanh niên 17 tuổi

(VTC News) -

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cử lực lượng ra Hà Nội bắt giữ Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, biệt danh Dương "đẹp trai") - kẻ côn đồ cầm đầu vụ "chôn sống" nam thanh niên gây chấn động dư luận thời gian qua.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Trọng Dương còn đăng tải lên facebook cá nhân với nội dung cho rằng vụ "chôn sống" nam thanh niên chỉ là trò đùa để câu like và bản thân tên này không liên quan vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Trọng Dương có hộ khẩu thường trú tại TP Vinh (Nghệ An) và có nhà ở Hà Nội. Vợ con của Dương chủ yếu sống ở Hà Nội. Tên côn đồ này chuyên hoạt động cầm đồ, dưới trướng của Dương có khoảng 50 đàn em. Dương có các mối quan hệ xã hội phức tạp, nhiều người phải khiếp sợ.

Trả lời VTC News, một lãnh đạo phường Trường Thi, TP Vinh cho biết hành tung của tên này bí ẩn, nay đây mai đó. "Nguyễn Trọng Dương đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi, tuy nhiên Dương không ở cố định một nơi, thường xuyên phiêu bạt nơi khác", vị lãnh đạo phường Trường Thi nói.

Năm 2018, Nguyễn Trọng Dương cùng đám đàn em tham gia vụ gây rối trật tự công cộng. Vụ việc này khiến 11 đàn em của Dương "đẹp trai" bị xử lý, nhưng cơ quan chức năng không đủ bằng chứng xách định Dương liên quan vụ việc.

Sau khi đàn em đi tù, Dương ít khi xuất hiện ở địa phương. Một thời gian sau, tên côn đồ này thường xuyên tổ chức cho vay cầm đồ trên địa bàn TP Vinh.

Hình ảnh nam thanh niên bị "chôn sống" gây chấn động dư luận.

Tháng 3/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay "tín dụng đen" trên địa bàn TP Vinh do Dương "đẹp trai" cầm đầu.

Theo điều tra, Dương lợi dụng là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính để cho vay "tín dụng đen" với lãi suất từ 4.000 đồng -100.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức 144% đến 3.600%/năm). Sau đó, Dương bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 6 tháng tù vì hoạt động "tín dụng đen".

Tháng 10/2020, sau khi ra tù, tên côn đồ này tiếp tục tụ tập đàn em hoạt động cho vay nặng lãi tại khu vực Đại học Vinh và một số vùng phụ cận.

Dưới trướng của tên này có khoảng 50 đàn em, chúng rất manh động. Khi các con nợ đến hạn mà chưa trả tiền, Dương sẽ phái đàn em đến tận nhà đe dọa, uy hiếp con nợ khiến con nợ khiếp sợ.