Mẹ nam thanh niên bị 'chôn sống' phủ nhận nhờ nhóm người dạy dỗ con

(VTC News) -

Video: Nam thanh niên bị tra tấn, "chôn sống" như thời Trung cổ (Nguồn video: Mạng xã hội)

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhóm người liên quan đến clip tra tấn, "chôn sống" nam thanh niên khai được mẹ của nạn nhân nhờ họ làm vậy nhằm mục đich răn dạy con mình. Tuy nhiên, khi được công an hỏi về thông tin trên thì người mẹ không thừa nhận.

"Công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vấn đề này", ông Hùng nói.

Trước đó, công an Nghệ An tạm giữ 11 thanh niên để điều tra hành vi tra tấn, "chôn sống" em N.Q.V (trú tại thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Nhóm thanh niên này là bạn của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do nạn nhân chơi bời, nợ nần nên bắt giữ tra tấn, "chôn sống" với mục đích đe dọa, bắt nạn nhân trả nợ. Nhóm này cũng nói rằng mẹ nạn nhân nhờ họ làm như vậy.

11 thanh niên bị tạm giữ. (Ảnh: NTV)

Sáng 27/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam thanh niên bị tra tấn, "chôn sống" như thời Trung cổ.

Theo nội dung clip, sau khi bắt nam thanh niên cởi quần áo ngoài, chỉ còn mặc quần lót trên người, nhóm thanh niên dùng dép đánh. Tàn bạo hơn, nhóm thanh niên này đào mộ, bịt mặt nam thanh niên này rồi "chôn sống".

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip lập tức được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người phẫn nộ trước hành động tàn ác của nhóm thanh niên, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm người này.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc xác minh sự việc.