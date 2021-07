Cen Land: Doanh thu quý 2/2021 cao gấp 3 cùng kỳ

(VTC News) -

Kết quả ấn tượng giữa khủng hoảng dịch bệnh

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - CRE) vừa công bố chính thức kết quả kinh doanh quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2021 đạt trên 1.686 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 3.566 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2021 của CRE đạt 122,226 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 trên 128,372 tỷ đồng, tăng 32,48%. Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 208,146 tỷ đồng.

Theo giải trình của CRE, do mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu, lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính riêng của Công ty quý 2/2021 tăng 48,74% do doanh thu tăng 310,8% đồng thời giá vốn hàng hoá tăng 366,1% chi phí bán hàng tăng 155,6% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản số 1 của Cen Land ngày càng được khẳng định qua những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính hợp nhất của công ty quý 2/2021 tăng 32,48% do doanh thu thuần tăng 277%, đồng thời giá vốn tăng 434,3%, chi phí bán hàng tăng 117,9% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của công ty tăng khoảng 37% lên mức hơn 5.209 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho lên tới 1.291 tỷ đồng tăng cao gấp 40 lần đầu kỳ và chiếm 25% tổng tài sản. Trong khi vốn chủ sở hữu tăng 11,5% thì nợ phải trả tăng 66%, riêng vay ngắn hạn và dài hạn là 2.137 tỷ đồng chiếm 41% trong tổng nguồn vốn.

Trong ngắn hạn, công ty có nguồn thu từ phân phối dự án của các chủ đầu tư như: Bitexco Group, Đạt Phương Group, MIK Home, Xuân Cầu, Him Lam, Gamuda Land Việt Nam,...

Ảnh hưởng chung của thị trường, nhiều mã cổ phiếu giảm nhưng CRE không có nhiều biến động. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE vẫn giữ đang ở mức cao trên 42,5 nghìn đồng/cp (theo phiên giao dịch 19/7).

Tính đến 30/6, số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng là 95,99 triệu cổ phiếu. Vốn hoá thị trường đạt 4.079,99 tỷ đồng. EPS cơ bản là 3,91 nghìn đồng.

Tiếp tục giữ vững thị phần

Trong năm 2021, Cen Land lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.056 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm gần 106 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Công ty phát hành trái phiếu với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ sản xuất kinh doanh đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản. Tổng giá trị phát hành 950 tỷ đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cen Land, 6 tháng cuối năm còn có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với quyết tâm giữ vững vị thế số 1 trên thị trường bất động sản về hoạt động kinh doanh, Cen Land tiếp tục có những giải pháp để phấn đấu đạt được kế hoạch đặt ra.

Kế hoạch 2021 là năm khởi đầu cho một giai đoạn tăng tốc, mở rộng thị phần của Cen Land để xây dựng một nền tảng phân phối bất động sản lớn nhất tại Việt Nam và mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 80%/năm từ nay đến năm 2023.

Trong thời gian tới, CRE tiếp tục xây dựng và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp và lớn nhất, duy nhất tại Việt Nam, lấy khách hàng làm trung tâm, dịch vụ môi giới bất động sản là hoạt động kinh doanh cốt lõi, sử dụng công nghệ và dữ liệu để nắm bắt xu hướng. Mạng lưới môi giới phủ khắp toàn quốc với các công ty thành viên và liên kết tại hơn 30 tỉnh thành phối, 700 sàn liên kết và 15.000 cộng tác viên.

Hoạt động mở bán dự án bất động sản dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng nhờ lợi thế đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào kinh doanh bất động sản, CRE vẫn giữ được thị phần, kết nối giữa khách hàng và chủ đầu tư với nền tảng hạ tầng công nghệ chuyên nghiệp. Hiện, CRE sở hữu 100% nền tảng protech môi giới lớn nhất Việt Nam, tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 với dữ liệu lớn và môi giới.

Cenhomes.vn phiên bản 3.0 mới ra mắt với nhiều tính năng mới: quản lý data, chạy ads thu lead,… giúp môi giới giảm thiểu tối đa chi phí bán hàng trong mùa dịch.

Cen Land đã có chi nhánh để chuyên bán hàng cho các dự án của Vinhomes và các chủ đầu tư lớn. Về trung và ngắn hạn, Cen Land sẽ tập trung vào những dự án có nhu cầu thiết thực, phù hợp khả năng chi trả của khách hàng.

Cen Land đang phân phối nhiều dự án lớn như: Louis City Hoàng Mai, The Manor Central Park, Bình Minh Garden, Kiến Hưng Luxury, Xanh Villas, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội); Vườn Vua Resort, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy (Phú Thọ)… Tại khu vực phía Nam, một số dự án nổi như Sol City tại Tp.HCM, Happy One Central tại Bình Dương, Stella Mega City Cần Thơ và một số dự án của Vinhomes tại khu vực phía Nam.

Song song với hoạt động kinh doanh, Cen Land còn tích cực tham gia các hoạt động chống dịch như ủng hộ phòng chống dịch, quỹ vaccine, vận tải hàng hoá,…

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, Quỹ Những tấm lòng Nhân ái Cen Land đã phát động chương trình “Sài Gòn cần – Cen sẵn sàng”, hỗ trợ rau, củ, quả sạch nhằm san sẻ khó khăn, giúp Sài Gòn thêm vững vàng vượt qua đại dịch.