Edinson Cavani là tân binh tên tuổi nhất của Manchester United ở kỳ chuyển nhượng hè 2020. Tiền đạo người Uruguay có 7 năm thi đấu ở Paris Saint-Germain, ghi 200 bàn và trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng nước Pháp.

Tới Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, Cavani được trao áo số 7. Dù vậy, suýt nữa chân sút 33 tuổi đã không thể góp mặt tại Man Utd do anh từng có ý định giải nghệ trong năm nay.

"Sức khỏe của gia đình luôn quan trọng hơn cả. Tôi từng có ý định từ bỏ bóng đá, cân nhắc khả năng ngừng chơi bóng và ở lại quê nhà Uruguay, qua đó tập trung cho cuộc sống của mình", Cavani chia sẻ với kênh radio Dos de Punta.

Tiền đạo Cavani.

"Tôi đã trải qua đợt dịch COVID-19 cùng với gia đình và bạn gái. Sự thật là mọi thứ rất tồi tệ khi mọi người đều nhận thức được nỗi sợ. Dù vậy, chúng tôi đã phục hồi tốt, và hôm nay chúng tôi đã ở đây".

Cavani từng có 3 tháng "thất nghiệp" sau khi mãn hạn hợp đồng với PSG. Sau khi các giải VĐQG khởi tranh được gần một tháng, Cavani mới có bến đỗ. Tiền đạo người Uruguay hài lòng khi anh chuẩn bị chinh chiến cùng Man Utd.

"Sẽ rất bình thường khi nỗi lo bắt đầu xâm chiếm tâm trí bạn. Các giải VĐQG khởi tranh, nên tôi rất muốn tìm một đội bóng.

Tôi luôn tâm niệm trong cuộc sống rằng điều gì đến sẽ phải đến. Tôi có rất nhiều lo lắng, có nhiều thứ không chắc chắn. Gia đình, bạn bè và mọi người đều muốn biết tôi sẽ khoác áo CLB nào. Giờ tôi đã ở đây, hạnh phúc với quyết định của mình", Cavani nhấn mạnh.

Cavani có cơ hội đá chính cho Man Utd khi tiền đạo Anthony Martial bị treo giò 2 trận (bị phạt thẻ đỏ trực tiếp). Chân sút 33 tuổi chưa từng thi đấu ở xứ sương mù. Dù vậy, Cavani vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu phong phú và nhạy cảm vòng cấm.

Một cầu thủ kỳ cựu của PSG cũng vừa đến Anh thi đấu, đó là trung vệ Thiago Silva (sang Chelsea). Sau 3 trận khoác áo Chelsea, Silva chơi khá tốt, hòa nhập nhanh với đội bóng mới.