Câu hỏi quặn lòng của bé gái 9 tuổi mắc bệnh xơ gan, sự sống mong manh

(VTC News) -

Tình cảnh éo le của bé Nguyễn Thị Loan ở Hà Tĩnh

Đầu tháng 12, hình ảnh bà Trần Thị Thủy (53 tuổi, trú thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cõng cháu đi khắp phòng khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khiến ai nấy xót xa.

9 tuổi nhưng thân hình bé Nguyễn Thị Loan rất gầy gò, da vàng sạm, bụng chướng to do căn bệnh xơ gan quái ác. Ngay từ khi sinh ra, sức khoẻ của Loan rất yếu, thường xuyên ốm yếu, khó nuôi.

Biến cố ập đến khi Loan 4 tuổi, người cha tảo tần không may qua đời do bệnh tật, cả nhà 3 miệng ăn chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng và đồng tiền làm thuê ít ỏi do chị Nguyễn Thị Thương - mẹ bé Loan kiếm được.

Bé Nguyễn Thị Loan cùng bà ngoại điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Trọng Tùng)

Gần 1 năm sau, chị Thương cũng bỏ lại 2 đứa thơ dại để theo đuổi hạnh phúc riêng của mình, Bé Loan mất đi nơi nương tựa duy nhất.

Bố mất, mẹ đi bước nữa, Loan cùng em trai - Nguyễn Trung Tuấn Sang (7 tuổi) về sống với bà ngoại. Tai ương tiếp tục ập đến khi Loan đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi, toàn thân tự nhiên nổi nhiều cục u lạ, thường xuyên ngất xỉu trên lớp.

Bác sĩ cho biết, bé Nguyễn Thị Loan bị bệnh xơ gan. Bà Thủy càng kinh hãi hơn khi bác sĩ nói đây là căn bệnh quái ác, sẽ không qua khỏi nếu không được ghép gan kịp thời, "hai vợ chồng già oà khóc vì thương cháu".

Cách đây 2 tháng, khi đang đi học bé Loan bất ngờ nôn ói, ngất xỉu tại trường. Giáo viên hoảng hốt đưa em tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi được bác sĩ cấp cứu, truyền máu kịp thời, Loan tạm qua cơn nguy kịch.

Từ đó, Loan chìm vào những trận ốm mê mệt, dài ngày. Bà Thủy vừa chăm sóc cháu, vừa đi làm kiếm tiền. Mỗi lần nghe cháu hỏi: “Bà ơi, không được ghép gan cháu sẽ chết ạ, vì sao bạn bè còn đi học mà cháu phải chết ?”, bà chỉ biết bất lực mặc cho hai dòng lệ chảy dài.

“Dù bị bệnh tật hành hạ nhưng Loan vẫn rất thích đến trường, sau mỗi trận ốm đều đòi bà chở đi học để được gặp bạn bè. Tuy nhiên do sức khỏe yếu, cháu chỉ biết ngồi bên góc cửa nhìn các bạn chơi. Loan là cô bé hiểu chuyện, dù buồn hay đau đớn cũng không khóc vì sợ bà lo lắng”, bà Thủy nghẹn ngào.

Để có tiền chạy chữa cho bé Loan, bà Thủy vay mượn khắp nơi, cộng với số tiền mẹ bé đi làm thêm chuyển về đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Bác sĩ nói, để bé tiếp tục được sống, phải cần số tiền rất lớn, điều này vượt quá sức tưởng tượng của bà gia đình Thủy.

“Cuối ngày mai tôi và cháu lại phải ra Hà Nội, nhìn cháu ngày càng ốm yếu vì bệnh tật tôi không dám nghĩ đến tương lai cháu sau này. Mong cô, dì, chú, bác bỏ ra chút lòng thương để cháu tôi tiếp tục được sống”, bà Thủy nói rồi cõng bé Loan rời bệnh viện sau nhiều ngày điều trị.

Bệnh tật giày vò khiến cơ thể bé Loan ngày càng yếu ớt, nếu không đủ tiền thay gan bé sẽ không còn cơ hội sống. (Ảnh: Trọng Tùng)

Chia sẻ về tình trạng bệnh của bé Nguyễn Thị Loan, bác sĩ Dương Văn Giáp, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bé Nguyễn Thị Loan tiền sử xơ gan, lách to từ lúc 5 tuổi, đi điều trị tại nhiều bệnh viện.

“Về lâu dài, cơ hội sống duy nhất của bé là cần ghép gan, kinh phí có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng", bác sĩ Giáp nói.

Nói về hoàn cảnh gia đình bé Nguyễn Thị Loan, ông Trương Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đài cho hay, bé Nguyễn Thị Loan hoàn cảnh rất đáng thương, bố mất sớm, mẹ lấy chồng khác, cháu đang sống với bà ngoại.

“Sau khi phát hiện bệnh xơ gan, bé Loan ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, sức khỏe đang dần yếu đi. Địa phương kêu gọi người dân ủng hộ, giúp bé phần nào để chữa bệnh, tuy nhiên kinh phí để thay gan cho bé là rất lớn. Rất mong các tấm lòng nhân ái có thể phát tâm, giúp đỡ để cứu sống cháu”, đại diện UBND xã nói thêm.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho bé Nguyễn Thị Loan xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 23017 hoặc quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.