Carnival đường phố Sun Fest thắp sáng Đà Nẵng đêm cuối tuần

(VTC News) -

Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ ra đường để đắm chìm trong bữa tiệc ánh sáng và âm thanh vô cùng hoành tráng và đầy nghệ thuật.

Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest thực sự đã biến Đà Nẵng thành “tâm chấn” của mùa du lịch hè năm nay với đại tiệc ánh sáng, âm thanh và những màn trình diễn đầy nghệ thuật. Đoàn diễu hành xuất phát từ cầu Trần Thị Lý đến Công viên phía Nam bờ Tây Cầu Rồng, đi đến đâu không khí sôi động đến đó. Các vũ công trình diễn múa lửa, trình diễn trống malambo, trình diễn cà kheo, thể hiện tài nghệ trượt patin khiến du khách phấn khích, hò reo liên tục.

Diễn ra trong khung giờ từ 19h30 đến 21h00, đêm hội Carnival năm nay được nâng tầm quy mô với những màn trình diễn hoành tráng cùng các lớp lang nghệ thuật đặc sắc. Các cung đường trung tâm thành phố được khuấy động với các xe ánh sáng diễu hành độc đáo và các màn trình diễn nghệ thuật sôi động.

Đêm Carnival đường phố Sun Fest do Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức là sự kiện “khai tiệc” cho mùa hè với hàng loạt lễ hội tưng bừng tại Đà Nẵng. Lễ hội sẽ được diễn ra vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ 25/6 đến 24/7 (trừ đêm 9/7 diễn ra đại nhạc hội Take me to the Sun), lễ hội Carnival.

Điểm nhấn trong lễ hội Carnival đường phố lần này là 10 xe mô hình diễu hành được trang hoàng, thiết kế công phu. Mỗi xe mô hình là một tác phẩm nghệ thuật mang các biểu tượng du lịch của Đà Nẵng và các vùng đất mà Sun Group đặt chân tới, dẫn đầu là xe mô hình Cầu Rồng Đà Nẵng.

Tiếp theo là các biểu tượng du lịch vô cùng quen thuộc như Trống đồng, Thế giới đại dương, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, hay các sản phẩm du lịch mới tại Bà Nà như Thác Thần Mặt Trời, Cổng Thời Gian…, các công trình biểu tượng du lịch nổi tiếng như Đỉnh Fansipan ở Sa Pa, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh và Cầu Koi của Quảng Ninh…

Chị Hoàng Diệu Hà, du khách từ TP.HCM, không khỏi choáng ngợp khi chiêm ngưỡng những mô hình này: “Cảm giác như tôi đang được đi khắp Việt Nam vậy”.

Đêm Carnival thổi bừng sức sống thành phố biển bởi màn trình diễn của 160 vũ công, trong đó có 76 vũ công và nghệ sỹ quốc tế khiêu vũ trong những bộ trang phục cầu kỳ và rực rỡ. Đi cùng mỗi xe mô hình là một đội vũ công chuyên nghiệp trong các trang phục và các vũ điệu theo chủ đề của xe.

Trong âm nhạc rộn rã, các vũ công nước ngoài từ Nga, Brazil, Argentina, Colombia… “đốt cháy” đường phố với hình thể nóng bỏng và những vũ điệu sôi động.

Tâm điểm của Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest là Quảng trường Bạch Đằng – sân khấu chính của những màn trình diễn sôi động. Tại đây, du khách như được tham gia vào một chuyến viễn du từ Đà Nẵng đến các vùng đất xa xôi khi mỗi xe diễu hành dừng lại là một vũ điệu theo chủ đề độc đáo mang đậm tính nghệ thuật và truyền cảm hứng của điểm đến.

Những chàng trai đánh trống malambo, những vũ công múa lửa điệu nghệ, những điệu múa Chăm hoài cổ, những vũ công trong trang phục tái hiện lại nước Việt cổ thời vua Hùng …, tất cả tạo nên bữa tiệc thị giác lúc hùng tráng, khi nóng bỏng. Một không khí lễ hội biển đa sắc màu khiến du khách đã tai, đã mắt, với cảm xúc được đẩy lên cao độ.

“Vũ điệu trên mây” là một đặc sản của du lịch Sapa mang đậm nét văn hoá Tây Bắc được các vũ công tái hiện trên quảng trường lung linh sắc màu bên xe mô hình Fansipan.

Cũng tại quảng trường, du khách được chìm đắm trong những điệu múa Lạc Hồng hào hùng nên xe mô hình Trống Đồng, điệu múa Nhật Bản độc đáo bên xe mô hình suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, hay vũ điệu Brazil nóng bỏng của các vũ công quốc tế gợi cảm hứng về một thành phố biển Đà Nẵng trẻ trung, năng động.

Hàng ngàn du khách được hoà mình vào không khí sôi động của lễ hội B’estival Ẩm thực và Bia quốc tế bên xe mô hình mang biểu tượng Cầu Vàng của xứ sở Bà Nà diệu kỳ. Những Show diễn hoành tráng từng khiến du khách choáng ngợp khi đến với Sun World Ba Na Hills như “Trận chiến ở vương quốc Mặt trăng” hay “Vũ điệu ánh dương” được biến tấu một cách đầy nghệ thuật tại quảng trường, đưa du khách đến với thế giới cổ tích đẹp đẽ với vô vàn cung bậc cảm xúc.

Hàng nghìn du khách đổ về đây theo bước chân đoàn diễu hành, hào hứng đứng chật kín đường. Mọi người không ngừng hò reo, vẫy tay, nhiệt tình cổ vũ các nghệ sĩ. Anh Vũ Hoàng Trung, người Đà Nẵng, phấn khích vô cùng khi lâu lắm rồi mới chứng kiến đường phố có sức sống như vậy. “Tôi nhớ cảm giác này vô cùng khi người dân và du khách cùng đổ ra đường cho một buổi tối nhiều cảm xúc như vậy. Đà Nẵng như được hồi sinh”.

Carnival đường phố Sun Fest là lễ hội mở màn cho một loạt các sự kiện có quy mô hoành tráng sẽ diễn ra tại Đà Nẵng xuyên suốt mùa hè. Đó là đại nhạc hội “Take me to the Sun” tối 9/7, Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM tối 13/8. Đây là các món ăn tinh thần vô cùng ý nghĩa, sôi động cho du khách tới Đà Nẵng, giúp thành phố sông Hàn khẳng định ngôi vương trong ngành du lịch Việt Nam.