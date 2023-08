Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa phát huy thế mạnh đào tạo nghề

(VTC News) -

Sáng 23/8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa tổ chức Ngày hội tựu trường đợt I năm học 2023 – 2024 với sự góp mặt của gần 1000 tân sinh viên tại trụ sở chính đặt ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện, các bạn học sinh sinh viên có cơ hội hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, minigame, lắng nghe buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông do đại diện công an huyện Thường Tín chủ trì và tham gia các lớp học Tuần sinh hoạt công dân thiết thực, bổ ích.

Không khí tựu trường tại CTECH.

Từ sớm, nhà trường bố trí các bàn tư vấn, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng cá nhân, các chế độ chính sách và đặc biệt là vấn đề ổn định nơi ăn chốn ở đối với học sinh sinh viên ngoại tỉnh,… giúp các bạn trẻ sớm hòa nhập và làm quen với môi trường mới.

Năm học 2023 – 2024, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa liên tục tuyển sinh các hệ đào tạo cao đẳng chính quy, Trung cấp chính quy và THPT – Cao đẳng với các ngành nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Công tác tuyển sinh và sàng lọc đầu vào cũng luôn được nhà trường xác định là mục tiêu phát triển mũi nhọn trong định hướng xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo.

Gần 1000 học sinh sinh viên CTECH tham gia Ngày hội tựu trường đợt I năm học 2023 - 2024.

Theo thống kê, số lượng hồ sơ xét tuyển vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Báchkhoa năm nay tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Đây là một minh chứng rõ rệt về sự chuyển biến nhận thức của xã hội đối với lĩnh vực đào tạo nghề. Trên thế giới, chính sách phân luồng với khoảng 40 – 50% số học sinh tốt nghiệp THCS đi theo hướng đào tạo nghề đang được các quốc gia phát triển áp dụng thành công.

Năm 2023 có tới 292.000 (chiếm hơn 30%) trên tổng số 951.900 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT không tham gia xét tuyển vào Đại học. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này trong đó có việc thí sinh chủ động chọn học nghề dù đạt mức điểm cao đủ để trúng tuyển vào các trường Đại học. Theo các chuyên gia, đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy xã hội đã có động thái tìm hiểu kỹ càng và định hướng nghề nghiệp tốt hơn.

Giáo dục nghề nghiệp đang được Nhà nước quan tâm, đầu tư lại sở hữu nhiều ưu điểm như mức học phí hợp lý, thời gian học ngắn (2-3 năm) nhưng thời lượng thực hành nhiều (khoảng 70% chương trình đào tạo). Sinh viên các trường nghề vừa có thể rút ngắn thời gian học lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, vừa ra trường sớm, vừa thạo tay nghề để tự tin ứng tuyển những công việc có thu nhập tốt.

Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2021 của Tổng cục Thống kê cho thấy số người thất nghiệp có bằng đại học trở lên chiếm 13,4%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ cao đẳng chỉ 5,3%.

Với khoảng hơn 500 khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước, bức tranh kinh tế Việt Nam vẫn “đậm nét” gia công. Điều này có nghĩa là thị trường lao động đang rất cần nguồn nhân lực có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp tốt. Sinh viên tốt nghiệp các trường nghề là nhóm phù hợp với nhu cầu của thị trường, bởi khi học nghề, các em được thực hành nhiều, được nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm "thực chiến", được rèn giũa tác phong và thái độ làm việc chỉn chu.

Mô hình đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa được các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển nguồn nhân lực dài hạn của đất nước, đáp ứng được năng lực cạnh tranh của thị trường.

Là đơn vị giáo dục nghề nghiệp uy tín trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa tự hào tiên phong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đầu ra theo yêu cầu doanh nghiệp chuẩn đầu ra theo yêu cầu doanh nghiệp, chú trọng phát triển năng lực và trang bị toàn diện cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp lẫn hiểu biết xã hội cho học sinh sinh viên ngay từ năm đầu.

Đón gần 1000 tân sinh viên trong đợt I của năm học mới 2023 – 2024, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nỗ lực gắn kết tuyển sinh với tuyển dụng, thực học với thực hành để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người học và xã hội, góp phần giảm tải áp lực cho nền giáo dục quốc dân.