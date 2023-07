Cảnh sát Đường thủy cứu được thuyền viên bị rơi xuống sông Cấm

Khoảng 7 giờ 30 ngày 7/7, Tổ công tác thuộc Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an thành phố Hải Phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên tuyến sông Cấm, khi đến khu vực cảng Vật Cách thuộc địa phận phường Quán Toan, Hồng Bàng, nghe thấy các thuyền viên trên tàu vận tải thủy Thanh Liêm 09 đang neo đậu liên tục gọi to.

Các thuyền viên đề nghị cứu giúp một thuyền viên của tàu vừa bị ngã xuống sông.

Ngay lúc đó, tại hiện trường, nhận thấy khu vực tìm kiếm rộng lớn, nước chảy xiết, tình hình cấp bách, tổ công tác đã tiến hành ngay việc tìm kiếm cứu nạn, di chuyển xuồng theo chiều dòng nước về phía hạ lưu.

Khi di chuyển cách tàu Thanh Liêm 09 được khoảng 1km, phát hiện có một người đang chới với hụt hơi ở giữa dòng sông, tổ công tác đã khẩn trương tiếp cận, cứu vớt người bị nạn lên xuồng và sơ cứu ngay.

Khi nạn nhân ổn định sức khỏe, tổ công tác đã đưa trở lại tàu Thanh Liêm 09 an toàn.

Người bị nạn là anh Nguyễn Văn Tại (sinh ngày 15/3/1991; trú tại thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Anh Tại đang làm nhiệm vụ gõ rỉ tàu Thanh Liêm 09 không may bị trượt chân ngã xuống sông. Mặc dù đã cố gắng bơi lại tàu nhưng do dòng nước chảy xiết, anh đã bị cuốn ra xa về hạ lưu sông Cấm.

Hiện tại, sức khỏe của anh Nguyễn Văn Tại đã hoàn toàn ổn định.

(Nguồn: Báo Tin tức )