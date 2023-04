Cảnh báo sự lan rộng của bệnh viêm não virus do ve

Căn bệnh này do virus thuộc họ Flaviviridae gây ra. Mỗi năm, khoảng 10.000-12.000 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại nhiều khu vực ở châu Âu, miền bắc Trung Quốc, Mông Cổ và Liên bang Nga.

Bọ ve là loài vật mang nhiều virus gây bệnh nguy hiểm. (Ảnh: Scott Camazine/Science Source)

Viêm não virus do ve (TBE) có thể gây ra nhiều loại bệnh, từ nhiễm trùng hoàn toàn không có triệu chứng đến bệnh nhẹ giống cúm hoặc nhiễm trùng nặng ở hệ thần kinh trung ương như viêm màng não và viêm não.

Sau khi các trường hợp lần lượt được phát hiện trên khắp Vương Quốc Anh, nhà chức trách nước này đã ra cảnh báo về sự hiện diện "có khả năng" của bệnh viêm não virus do ve.

Dấu hiệu nhận biết

Trong năm 2020, 24 quốc gia châu Âu đã báo cáo 3.817 trường hợp mắc bệnh viêm não do ve (TBE), theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Âu.

Trong một tuyên bố chính thức, cơ quan An ninh Y tế Vương Quốc Anh (UKHSA), cho biết 3 trường hợp mắc bệnh viêm não do ve đã được phát hiện ở Anh kể từ năm 2019. Một trường hợp khác được phát hiện có liên quan đến khu vực Yorkshire (miền bắc nước Anh) vào năm ngoái.

Theo đó, người đàn ông 50 tuổi đến từ Yorkshire, bị bọ ve cắn trong lúc đạp xe leo núi. Sau đó, người này có biểu hiện mệt mỏi, đau cơ và sốt 5 ngày. Trải qua quá trình hồi phục ban đầu, cơn sốt của ông bỗng quay trở lại một tuần sau đó kèm đau đầu và mất khả năng phối hợp.

Bác sĩ thực hiện chụp MRI và nhận thấy những thay đổi vừa qua hoàn toàn khớp với bệnh viêm não virus.

Chia sẻ với Indian Express, TS. Anurag Saxena, Trưởng khoa Nội của Bệnh viện Chuyên khoa Primus Super, New Delhi (Ấn Độ), cho biết viêm não do ve gây ra (TBE) lây lan qua vết cắn của bọ ve.

Sốt, nhức đầu, đau cơ và mệt mỏi chỉ là một vài triệu chứng có thể xảy ra. Các dấu hiệu thần kinh như mất phương hướng, kích động, co giật và tê liệt đôi khi cũng theo đó mà xuất hiện.

Indian Express thông tin khi xuất hiện các triệu chứng nêu trên, mọi người nên đến gặp khám bác sĩ để thăm khám. Ngoài ra, thấy đau khi nhìn vào đèn sáng cũng là một triệu chứng điển hình của bệnh này.

Mọi người cần kiểm tra quần áo thật kỹ để phát hiện bọ ve. (Ảnh: CLP)

Cách phòng ngừa

Mặc dù rủi ro gây hại cho mọi người là tương đối thấp, UKHSA vẫn khuyến nghị thay đổi cách xét nghiệm tại bệnh viện, để đảm bảo phát hiện sớm các ca bệnh, đặc biệt khi một số người không có triệu chứng.

"Việc giám sát của chúng tôi cho thấy viêm não virus do ve gây ra thường rất hiếm gặp ở Anh. Bên cạnh đó, bọ ve cũng mang nhiều bệnh nhiễm trùng khác, chẳng hạn bệnh Lyme (một bệnh viêm nhiễm do bọ vẹ đốt). Vì vậy, hãy thực hiện các biện pháp phòng tránh an toàn, để giảm nguy cơ bị cắn khi bạn ở ngoài trời hoặc những khu vực có bọ ve phát triển", Phó giám đốc UKHSA, bà Meera Chand, nói.

Bà Meera Chand cũng cho biết một số cách tiêu biểu mà mọi người có thể áp dụng để tìm bọ ve là che mắt cá chân và chân, thoa thuốc chống côn trùng, kiểm tra quần áo cũng như cơ thể. Đặc biệt là cần phải chú ý đến các khu vực như rừng, đồng hoang và công viên.

Trong khi đó, ông Saxena cho rằng cách bảo vệ tốt nhất để chống phơi nhiễm TBE là tiêm vaccine, vì ai cũng đều có thể tiếp cận được. Khi ở những vùng nhiều bọ ve, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm mặc quần áo bảo hộ và thường xuyên kiểm tra bọ ve.

(Nguồn: ZingNews/Indian Express)