Cảnh báo mưa lớn ở TP.HCM và Nam Bộ: Đề phòng mưa đá, dông lốc

(VTC News) -

Chiều 24/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa phát đi cảnh báo mưa lớn tại TP.HCM và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ.

Theo đó, trong 24 giờ đến 48 giờ tới (từ ngày 24 - 26/9) khu vực Nam Bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Bảng đo lượng mưa của TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ từ 19h ngày 24/9 - 19h ngày 26/9.

Cụ thể, theo dự báo tại TP.HCM từ 19h ngày 24/9 - 19h ngày 26/9, tổng lượng mưa khoảng 40 - 100 mm; Bình Phước từ 19h ngày 24/9 - 19h ngày 26/9, tổng lượng mưa khoảng 40 -100 mm; Cần Thơ từ 19h ngày 24/9 - 19h ngày 26/9, tổng lượng mưa khoảng 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm...

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 28/9.

Bản đồ dự báo mưa từ 19h ngày 24/9 đến 19h ngày 25/9 ở khu vực Nam Bộ.

Trong vòng 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 13h ngày 23/9 đến 13h ngày 24/9 ở một số nơi như sau: La Ngà - Đồng Nai 105.6 mm; Đăk Lua - Đồng Nai 65.0 mm; Đồng Ban - Tây Ninh 40.8 mm; Hội An - An Giang 73.2 mm, Đảo Hòn Lớn – Kiên Giang 88.5 mm, Mộc Hóa- Long An 75.6 mm; Rạch Giá - Kiên giang 55.4 mm; Vị Thanh- Hậu Giangh 41.2 mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/9/2023

Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.