Tin mưa dông từ đêm 23/9 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Trung - Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước.

Đêm 23, ngày 24/9, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác. (Ảnh: Anh Trí)

Theo đó, ngày hôm nay (23/9), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 23/9 có nơi trên 45mm như: Phan Dũng (Bình Thuận) 51,2mm, Đắk Xú (Kon Tum) 81,4mm, Thuận Hà (Đắk Nông) 45,2mm, Thạnh Bắc (Tây Ninh) 53,6mm,...

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 23 và ngày 24/9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước

Từ đêm 23 tới ngày 24/9

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 24/9 đến ngày 2/10

Bắc Bộ, khoảng ngày 28-29/9 có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ khoảng đêm 25-26/9 có mưa rào và dông rải rác.

Bắc Trung Bộ, từ khoảng đêm 25-26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 29/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trung và Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng từ 25-27/9 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.