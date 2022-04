Cần chính sách mạnh để ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử

(VTC News) -

Tại cuộc họp kỹ thuật phòng chống tác hại thuốc lá do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) vừa tổ chức, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá cho biết, thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, đột quỵ…

Hiện, tỷ lệ bệnh nhân ung thư, đột quỵ do tác hại của thuốc lá đang là gánh nặng của cả xã hội. Do đó, công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá để giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra vẫn là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Ông Lương Ngọc Khuê phát biểu tại cuộc họp.

Theo PGS Khuê, bên cạnh các kết quả khả quan về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đang đối mặt với rất nhiều thách thức, các tập đoàn thuốc lá đa quốc gia lợi dụng bối cảnh dịch bệnh COVID-19 thực hiện nhiều hoạt động nhằm làm suy yếu việc xây dựng và thực thi các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường tiếp thị các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ; thực hiện các hoạt động nhằm trì hoãn việc tăng thuế thuốc lá.

Theo các chuyên gia, nếu không có chính sách thật mạnh mẽ để ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá mới đang có trên thị trường, thì tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới và thuốc lá điện tử sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Hiện tỷ lệ thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi 13-17 tuổi là 2,6%. Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong nhóm tuổi từ 15-24 tuổi là 7,3%.

Trong cuộc họp, các chuyên gia và đối tác trong nước và quốc tế cùng nhau thảo luận xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá trong tình hình mới, tập trung vào cấc giải pháp: nâng cao chất lượng công tác tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá, thuế thuốc lá, ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...trong bối cảnh các tập đoàn thuốc lá đa quốc gia đang ngày càng có những chiêu thức tinh vi để biến giới trẻ trên toàn cầu, trong đó có giới trẻ Việt Nam trở thành người nghiện thuốc.

Cuộc họp cũng bàn về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, thực hiện điều 5.3 Công ước khung phòng chống tác hại thuốc lá...