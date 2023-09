Cận cảnh 'Thành phố mới' không bóng người ở Bình Định

Dự án Khu đô thị Sinh thái Nhơn Hội New City (gọi tắt Nhơn Hội New City) gồm 3 phân khu 2, 4, 9 thuộc Khu kinh tế mới Nhơn Hội. Dự án sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay mặt tiền quốc lộ 19B kết nối trực tiếp, nhanh chóng đến sân bay quốc tế Phù Cát, trung tâm TP Quy Nhơn và nhiều danh thắng nổi tiếng; một mặt giáp biển Đông hướng vịnh Kỳ Co. Đây là lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Dự án do Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) làm chủ đầu tư.