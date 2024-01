Cận cảnh nơi nghi phạm giết người đang lẩn trốn ở Long An

Chiều tối 7/1, lực lượng Công an tỉnh Long An vẫn đang chốt chặn trên nhiều tuyến đường, khép chặt vòng vây nhằm truy nghi can giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Địa điểm mà đối tượng có thể đang lẩn trốn tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Khu vực hung thủ tình nghi đang lẩn trốn là một cánh đồng rộng hàng trăm hecta, cây cối um tùm, rậm rạp và đặc biệt là dân cư thưa thớt, tương tự như địa bàn Tuấn "khỉ" từng lẩn trốn sau khi gây án mạng nhiều năm trước.

Khu vực tình nghi hung thủ lẩn trốn có cây cối sum suê.

Các lực lượng chức năng đang dùng flycam để quan sát địa hình.

Hình ảnh được cho là nghi phạm đi trên chiếc xe tang vật tẩu thoát từ TP.HCM về tỉnh Long An .

Lực lượng công an đang tiếp tục vây ráp, khoanh vùng đối tượng.

Khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn tiếp giáp ấp 7, ấp 8, xã Lương Hòa. Từ cầu Rạch Nổ qua Gia Miệng đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh, đường sá đi lại rất khó khăn. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, chỉ có thể đi bộ.

Hiện có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng thuộc Công an TP.HCM và Công an Long An được huy động để triển khai các phương án chốt chặn, truy tìm nghi phạm.

Từ chiều 6/1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức về nghi phạm giết người, cướp tài sản có khả năng chạy sâu vào cánh đồng. Người dân phải đặc biệt cảnh giác đối với các thanh niên lạ mặt, đồng thời điện báo ngay lực lượng chức năng nếu phát hiện đối tượng nghi vấn.

Trước đó, người dân phát hiện một thanh niên đội nón đỏ, áo đỏ, quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến Tỉnh lộ 830 để mua nước uống và thức ăn. Phát hiện đối tượng này có đặc điểm nhân dạng giống nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) để cướp tài sản, người dân đã mật báo công an.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi nghi phạm. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, nghi phạm đã bỏ lại xe máy bên đường và chạy bộ vào khu đất rậm rạp nói trên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An, các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Bến Lức đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo phối hợp cùng công an TP.HCM vây bắt đối tượng nguy hiểm nói trên.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn ki-ốt bán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ngay sau đó, một thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHP (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) đang trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó.

Vụ việc đang được công an tập trung làm rõ.