Cận cảnh camera giám sát 24/7 các hoạt động của khu cách ly F1 ở Hà Nội

Trả lời VTC News, Thiếu tá Nguyễn Thị Bình, Phó Đội trưởng Đội an ninh, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Sau thời gian vận hành sử dụng, chúng tôi nhận thấy sự kết hợp của công nghệ cao đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác giám sát những đối tượng ra vào và đặc biệt phòng ngừa đối tượng có hành vi trốn khỏi khu cách ly. Lắp đặt hệ thống camera an ninh giúp cho cán bộ chiến sĩ chủ động trong mọi tình huống xảy ra".