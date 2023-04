Cãi vã, cô gái bị thanh niên đánh đập dã man ngay giữa đường

(VTC News) -

Anh Dương, 31 tuổi, đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc vài ngày trước đã đi ăn tối với nhóm bạn của mình. Sau khi uống rượu, anh Dương bất ngờ cãi vã với một phụ nữ 33 tuổi họ Lưu. Rượu vào lời ra, anh Dương và cô Lưu xảy ra xô xát trên đường.

Anh Dương càng mắng chửi càng hăng, khi thấy cô Lưu có thái độ không phục, anh Dương cầm một cây gậy vừa dài vừa nặng, đánh tới tấp vào người cô Lưu, dù cô đã ngã xuống đường, anh vẫn đánh tiếp. Quá sợ hãi và đau đớn, cô Lưu kêu khóc cầu cứu, kinh động người dân sống xung quanh khu vực.

Hình ảnh anh Dương cầm theo cây gậy dài đánh đập tới tập cô Lưu khiến nhiều người sợ hãi.

Chứng kiến cảnh tượng bạo lực đáng sợ này, người dân lâp tức gọi cảnh sát can thiệp. Văn phòng cảnh sát Giới Thủ, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy nhận được trình báo của người dân vào đêm khuya liền lập tức đến hiện trường.

Khi cảnh sát có mặt, phát hiện cô Lưu nằm bất tỉnh trên mặt đất, họ lập tức gọi xe cấp cứu và phối hợp với nhân viên y tế đưa cô đến bệnh viện.

Về lý do xảy ra tranh chấp, cảnh sát cho biết, hóa ra lúc 7h tối hôm đó, cả anh Dương và cô Lưu đều cùng bạn bè liên hoan. Sau khi ăn uống no nê, cả hai mâu thuẫn rồi cãi vã dữ dội, xảy ra xô xát trên đường phố. May mắn là cảnh sát đến kịp thời, cô Lưu không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, anh Dương đã bị bắt và bị kết án giam giữ hành chính 7 ngày, phạt tiền 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).

Tùy Ý (Nguồn: Sina)