Cài người vào nhóm kín đua xe, Công an giải tán nhiều nhóm 'quái xế' ở TP.HCM

Ngày 7/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã kịp thời giải tán hàng chục nhóm quái xế tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn.

Cài người vào nhóm kín đua xe, Công an huyện Bình Chánh giải tán nhiều nhóm “quái xế”.

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết, nhóm “quái xế” tổ chức đua xe trái phép cắt cử người túc trực ở các trụ sở công an để khi thấy công an xuất quân, những người này gọi điện cho nhóm quái xế giải tán.

Để giải tán được những nhóm đua xe này, công an cũng hóa trang, cài cán bộ, chiến sĩ vào nhóm để nắm tình hình. Do đó, đơn vị đã ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ tụ tập, chuẩn bị đua xe trên địa bàn, lập biên bản xử lý hơn 600 trường hợp.

Mới đây nhất, ngày 6/12, Công an huyện Bình Chánh nắm thông tin hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Ngay lập tức, Công an đã ra quân giải tán, lập biên bản xử lý gần chục đối tượng.